Un chofer recomendó los mejores asientos para dormir durante un viaje en colectivo y se volvió viral

Un chofer de colectivo de Monte Grande se volvió viral al revelar cuáles son, según él, los mejores lugares para descansar durante un viaje en transporte público. El consejo, que se propagó rápidamente por la plataforma, captó la atención de miles de usuarios en cuestión de horas.

A través de un video compartido en su cuenta de TikTok, este conductor compartió su teoría sobre las áreas más cómodas para descansar durante un viaje en colectivo.

El hombre instruyó a los pasajeros en el arte de encontrar un buen sitio para descansar. “Les voy a mostrar los mejores lugares para dormir en el colectivo. El típico es dormir en los asientos de atrás. Te acostás acá boca arriba, boca abajo o de costado y es espectacular”, aseguró el conductor mientras iba recorriendo el colectivo señalando cada espacio.

Si bien el hombre mostraba risueño cuáles eran los lugares “ideales” para descansar, cabe destacar la peligrosidad de viajar en sitios o de maneras no permitidas ya que, en una frenada o accidente, el pasajero podría terminar lesionado.

El chofer recomendó uno a uno los mejores lugares para dormir durante el viaje y su video tuvo decenas de comentarios (@nico47ok)

No obstante, el chofer también aconsejó lugares menos convencionales para aquellos que buscaban más privacidad. “Te podés quedar dormido acá (en los asientos individuales de la parte trasera del transporte), pero no es lo mismo que venir y sentarte acá (los lugares ubicados en la parte delantera). No te ve nadie porque la cabeza no llega hasta la ventana”, aconsejó mientras se reía.

Con un toque de humor, el conductor concluye su guía de descanso con una sugerencia inesperada: “Si tenés ganas de ensuciarte un poco, te podés tirar en el piso y dormirte. En el verano es ‘flama’”.

El video alcanzó más de 350 mil reproducciones en la red social china y obtuvo decenas de comentarios. “Atrás no podés dormir tanto porque re salta en los baches”, “Gracias, mañana llevo un colchón”, “Los mejores lugares siempre son cualquier asiento que esté al lado de la ventana”, “Te llegás a acostar atrás y en la primer frenada terminas al lado del conductor”, “Ahora queremos los mejores asientos para tirarle miraditas al chófer”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores de TikTok.

