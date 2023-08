Se indignó luego de ir a un bar a la madrugada y le explicaran que ya estaban cerrando porque necesitaban descansar

Una reseña crítica publicada en Google llamó la atención de muchos usuarios de las redes sociales (Imagen ilustrativa- Getty)

En medio de la bulliciosa temporada estival que colma las terrazas europeas, la industria de la gastronomía se encuentra inmersa en un constante flujo de trabajo. Con los turistas disfrutando de sus vacaciones al aire libre, los trabajadores gastronómicos enfrentan la ardua tarea de mantenerse a la altura de las altas demandas y, al mismo tiempo, anticipar la llegada del otoño. En este contexto, un incidente en los últimos días desató el debate sobre los horarios de cierre en el sector.

Una reseña crítica publicada en Google llamó la atención de muchos usuarios de las redes sociales debido a su insólita naturaleza. Un cliente, tras su visita a un bar a altas horas de la madrugada, manifestó su frustración por el trato recibido por parte de una moza en un local gastronómico de España.

El hombre compartió su experiencia, mencionando: “No puedo decir nada más que cuando fuimos a intentar tomar algo 10 personas, un día 2 de agosto a la 1.00 de la noche, nos dijo la camarera, tal cual, que si pedíamos en 5 minutos nos atendía, si no, no”. La empleada, según el cliente, también les informó que el establecimiento cerraría a la 1:30 a.m., indicando que necesitaban tiempo para sus propias actividades.

El mensaje, publicado en el perfil de Twitter conocido como “Soy Camarero”, una plataforma que destaca reseñas y situaciones laborales delicadas en la industria, ganó rápidamente popularidad y se viralizó en pocas horas. El contenido fue compartido con el comentario: “La empatía brillando por su ausencia...”, desencadenando una discusión sobre los horarios de cierre y las expectativas de servicio en el sector.

Algunos usuarios en las redes sociales apoyaron la perspectiva del cliente, señalando que si quedaba media hora antes del cierre y el cliente se comprometía a irse a la 1:30 a.m., no debería haber mayores complicaciones. No obstante, otros defendieron la posición de la moza, destacando la necesidad de respetar los horarios de cierre y el derecho de los trabajadores a su propio tiempo de descanso.

En este debate, ningún usuario quiso quedar afuera con su comentario y emergieron opiniones diversas. Algunos consideraron que la gastronomía no debería ser un servicio disponible las 24 horas del día, mientras que otros recomendaron la implementación de sistemas como el aviso de cierre anticipado. La controversia dejó en evidencia la complejidad que implica equilibrar las expectativas de los clientes con las necesidades de los trabajadores en una industria conocida por su agitado ritmo.

“A ver yo entiendo que no le atiendas a la 1:30 que es la hora de cierre. Pero quedando media hora siempre y cuando el cliente se vaya a la 1:30 no le veo demasiado problema la verdad. Otra cosa es que sea un servicio con cocina, entonces ahí no da tiempo, pero para 2 cervezas, sí”, “La gente sigue sin entender que la hostelería no es un servicio de 24/7″, “La gente cree que los bares o restaurantes no tienen horario de cierre. Que los trabajadores no tienen vida, ni casa, ni familia, ni derecho al descanso”, fueron algunos de los comentarios en el tuit viral.

