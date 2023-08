“Cerramos por falta de personal”: el cartel en la puerta de un local y la respuesta de una exempleada que se volvió viral

El comercio puso un cartel en la entrada quejándose de la falta de empleados y una mujer denunció malas condiciones laborales

Un local gastronómico en España fue cuestionado en las redes sociales luego de que cerrara sus puertas y colocara un cartel acusando a la falta de “personal con ganas de trabajar”. Sin embargo, una ex empleada anónima no tardó en responder y denunciar las condiciones laborales en las que se encontraba, desatando una ola de críticas y debates sobre la explotación laboral en la industria.

El incidente comenzó con el cierre sorpresivo del local en un día de trabajo. El propietario colocó un cartel improvisado en la entrada donde atribuía el cierre a la escasez de “personal con ganas de trabajar y honrado”. Esta declaración provocó una reacción instantánea de los vecinos, quienes tomaron fotografías y compartieron la situación en las redes sociales, generando una rápida viralización.

El punto de inflexión se produjo cuando la cuenta de Twitter “SoyCamarero”, dedicada a compartir anécdotas y situaciones relacionadas con el mundo de la gastronomía, compartió la foto del cartel. En respuesta, una exempleada del lugar decidió dar un paso adelante y exponer las condiciones laborales que prevalecían en el establecimiento. “Las condiciones son de media jornada porque dice que te lo recompensa en el sueldo. El sueldo es de 1.100 euros, un día libre y 9 horas”, escribió la mujer.

El Tweet tuvo más de 300 mil visualizaciones en la red social (@soycamarero)

La publicación en Twitter se volvió viral en cuestión de horas, acumulando más de 300 mil reproducciones, 1.300 retuits y 4.000 “me gusta”. Los comentarios no se hicieron esperar, y una gran cantidad de usuarios expresaron su enojo y frustración hacia el propietario del local por las condiciones laborales denunciadas. Muchos compartieron historias similares de explotación en otros establecimientos gastronómicos, solidarizándose con la exempleada.

“Quieren borregos trabajando 9 o 10 horas diarias sin pagar extras y pasándose el convenio por donde la espalda pierde su nombre”, “Cuando alguien dice: falta gente con ganas de trabajar, normalmente se refiere a que se deje explotar laboralmente”, “Lo del horario de cierre con puntos suspensivos, ya dice bastante”, “A mí me parece que ese cartel ya te dice que no debes entrar ahí nunca”, “A este tipo de sitios en los que se explota a los trabajadores no hay que ir, sin más”, fueron algunos de los comentarios en la red social.

Seguir leyendo: