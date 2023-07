Una abogada se cansó de estar soltera y ofrece 5.000 dólares por un marido: sus insólitas exigencias

Se trata de una abogada que ofrece 5.000 dólares para encontrar el amor. (TikTok: @ebtilley)

Eve Tilley-Coulson, una abogada de 35 años residente de Los Ángeles, Estados Unidos, recurrió a las redes sociales en busca del amor verdadero. Cansada de la soltería, esta mujer lanzó una propuesta única: pagará la suma de 5.000 dólares a la persona que logre encontrarle un marido. Sin embargo, las particulares condiciones que puso dejaron a todos desconcertados.

A través de su cuenta de TikTok, Eve compartió su inusual oferta. En cuestión de minutos, el video se volvió viral, acumulando más de medio millón de visitas. La abogada admitió sentirse abrumada por la abrumadora repercusión que tuvo su solicitud en las redes.

La propuesta inicialmente se limitaba a sus amigos cercanos, pero después de un tiempo decidió ampliarla al público en general. “Pensé, ¿por qué no abrir la oferta a TikTok? Si me presentas a un hombre y me caso con él, te daré cinco mil dólares”, reveló en uno de sus videos.

En busca del amor y una recompensa: una abogada de Los Ángeles ofrece US$5000 por encontrar al esposo perfecto. (Instagram: @ebtilley)

Aunque la mayoría de los intermediarios que se presentaron fueron mujeres, Eve aún no tuvo un encuentro con un posible candidato a ser su futuro marido. No obstante, se muestra confiada en que su estrategia dará resultados. “La gente definitivamente está motivada para ayudar”, afirmó.

La abogada lleva cinco años soltera e intentó conocer personas en la universidad, en el trabajo, en bares e incluso en la iglesia. También recurrió a aplicaciones de citas, pero sus intentos resultaron en relaciones fugaces. “Los chicos no se acercan en persona y la mayoría en las aplicaciones no buscan relaciones serias”, lamentó.

Es por este motivo que decidió ofrecer la suma de 5.000 dólares por un esposo que cumpla con sus expectativas y esté dispuesto a establecer una relación sólida. Sin embargo, no cualquiera podrá aspirar a convertirse en el marido de Eve Tilley-Coulson.

La propuesta viral de una abogada que busca el amor verdadero. (Instagram: @ebtilley)

La abogada estableció una serie de requisitos que deben cumplir los candidatos para poder salir con ella. Uno de los más destacados es que no esté casado, ni siquiera divorciado. Además, el futuro marido de Eve debe encontrarse en el rango de edad de 27 a 40 años, medir al menos 1,80 metros de altura y tener un ingenioso sentido del humor. También, debe ser un apasionado por los deportes, los animales y los niños.

“El único requisito físico real que tengo es que debe ser alto porque yo soy alta”, justificó Eve, quien mide aproximadamente 1,79 metros. Aunque la altura es su única demanda física, mencionó a destacados actores de Hollywood como ejemplos de hombres con los que le encantaría salir.

La abogada aclaró que el pago de la propuesta se realizará una vez que se firme el certificado de matrimonio. A pesar de las críticas y los comentarios negativos, se mantiene firme en su búsqueda del amor y confía en que, con sus exigencias y su incentivo económico, encontrará al esposo perfecto.

Seguir leyendo: