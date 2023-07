“¿Seguridad o suerte?”: un argentino dejó el baúl de su auto abierto por cuatro horas en Miami y se sorprendió con lo que vio

El video llamó la atención en las redes sociales. (TikTok: @severinopivot)

Un argentino radicado en Miami, Estados Unidos, compartió un video que se volvió viral en las redes sociales, dejando atónitos a sus seguidores. El protagonista de esta historia es el usuario @severinopivot, un tiktoker que comparte habitualmente sus experiencias en el país norteamericano. En esta oportunidad, el joven registró un sorprendente suceso que abre el debate sobre la seguridad.

En el video, el hombre relata su experiencia mientras filma su auto estacionado y muestra cómo dejó el baúl de su vehículo abierto durante aproximadamente cuatro horas, sin percatarse de su descuido. En el interior, tenía diversos elementos deportivos, como pelotas y zapatillas, entre otras cosas.

La sorpresa llegó cuando revela que, a pesar de haber dejado el baúl expuesto por un largo período de tiempo, regresa para descubrir que nadie robó nada. El joven expresó su asombro y reflexionó sobre la seguridad en Miami: “¿Qué pensás de vivir afuera? Miren, esto es Estados Unidos, eh. Hace como cuatro horas que estacioné el coche con todos los materiales”.

La historia del argentino que dejó su baúl abierto en Miami, desafíando la seguridad de la ciudad estadounidense. (TikTok: @severinopivot)

El hecho de que nadie haya aprovechado la oportunidad para llevarse los objetos que estaban dentro del auto dejó perplejos a muchos espectadores.

El video compartido por @severinopivot generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, desde sorpresa hasta admiración por la supuesta seguridad que ofrece Miami. Es que este suceso plantea un debate sobre la seguridad y la confianza que se puede tener en una ciudad tan bulliciosa.

“Yo no me confiaría, he visto casos en los que se te llevan no sólo las cosas del baúl sino el auto”, “Igual vos mostrás Miami, por qué no mostrás otros lugares como Chicago” y “Quién te va robar esa cosa, en Estados Unidos una pelota sale 5 dólares” son algunos de los mensajes de los usuarios en la sección de comentarios.

