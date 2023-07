Una estadounidense se mudó a Argentina y contó las tres costumbres que más le sorprendieron del país

El video se volvió rápidamente viral en TikTok. Superó las 700 mil reproducciones y los 70 mil likes (@katie.en.argentina)

La plataforma de TikTok se ha convertido en un espacio virtual donde los jóvenes pueden compartir sus experiencias en otros países de manera creativa y entretenida. Cada vez más usuarios utilizan esta red social para mostrar sus vivencias, descubrimientos y sorpresas al explorar nuevas culturas y destinos. Desde las maravillas arquitectónicas hasta las tradiciones culinarias y las costumbres locales, los jóvenes aventureros aprovechan TikTok como una herramienta para conectarse con personas de todo el mundo y compartir sus emocionantes viajes.

Una joven estadounidense que se mudó a Argentina compartió en su cuenta su sorpresa ante ciertos aspectos de las casas del país, generando un gran revuelo en las redes sociales. Katie es una joven extranjera que ganó popularidad en TikTok contando su experiencia en Argentina en distintas de sus publicaciones.

En el clip que se hizo viral, Katie reveló las tres costumbres que le llamaron la atención sobre los hogares argentinos. En primer lugar, mencionó que le llamó la atención las casas con quinchos. “No conocía esta palabra antes de llegar al país porque creo que los quinchos solo existen en Argentina. Me encanta que el asado sea tan parte de la cultura que tengan un espacio específico para hacerlo”, comentó la joven.

Otro aspecto que sorprendió a Katie fue la cortesía de pedir permiso para entrar tanto en la casa como en el baño. “Creo que esto es algo común en las culturas latinas, pero como estadounidense me sorprendió mucho. Además, también me llamó la atención que pidan permiso para entrar al baño”, expresó en el video.

La joven enumeró una a una las tres cosas que le llamaron la atención en la casa de los argentinos (@katie.en.argentina)

Por último, la estadounidense mencionó la costumbre de usar zapatos dentro de las casas en Argentina. “En Estados Unidos, cuando entro a mi casa me quito los zapatos y ando descalza o en medias. Sin embargo, aquí en Argentina es normal usar zapatillas u ojotas dentro de la casa”, agregó.

El video se volvió rápidamente viral en TikTok; superó las 700 mil reproducciones y los 70 mil likes. “No todos lo tienen pero el sueño de todo argentino es tener su casa con un quincho”, “No me había dado cuenta que pedíamos permiso para entrar, somos vampiros”, “Obvio que no todos tenemos quinchos, pero si lo desearíamos , y esa esa la cuestión”, “¡Buenas observaciones! Me gustó la de “permiso” o andar con calzados dentro de casa. Muy observadora. El bidet debería ser universal”, “El bidet es irremplazable, es imposible vivir sin él”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social.

