Una mujer italiana se enfureció con su nieto por ponerle ketchup a la pizza y el video se hizo viral

La pizza es un plato emblemático de la gastronomía mundial pero para la cultura italiana es considerada sagrada por muchos amantes de la comida. Cada región de Italia tiene su propia tradición y estilo de pizza, y hay ciertas prácticas que se consideran inaceptables para los puristas. Una de ellas es añadirle ketchup, algo que para una abuela italiana es un auténtico sacrilegio.

El protagonista de este divertido episodio es un tiktoker francés, llamado Jeremy, que suele compartir contenido en español. Decidido a realizarle una broma a su abuela de origen italiano, el joven quiso desafiar su visión tradicionalista sobre la pizza.

En el video, Jeremy aparece frente a su abuela mientras destapa un frasco de ketchup y lo rocía sobre la pizza. La reacción de la abuela no se hace esperar: le da un golpe en la cabeza y exclama con indignación: “¡No se le pone ketchup a la pizza!”. La escena capturada en video se convirtió en un éxito instantáneo y se volvió viral en las redes sociales.

El video, con la descripción: “Lo que no puedo hacer frente a mi abuela italiana”, acumuló 5,8 millones de visualizaciones, más de 320 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios que no se hicieron esperar. Muchos usuarios compartieron el sentimiento de la abuela italiana, considerando al aderezo en la pizza como un verdadero sacrilegio culinario. Los comentarios reflejaron el aprecio por la tradición y autenticidad de la pizza italiana, incluso entre aquellos que no son de Italia.

El humor y la simpatía de la abuela italiana conquistaron a los espectadores, quienes elogiaron su pasión por la pizza y su reacción enérgica. La escena se convirtió en un claro testimonio divertido de cómo los platos tradicionales pueden generar fuertes emociones y debates.

“Tiene razón. ¿¿¿Quién le pone ketchup a la pizza???”, “¡Sacrilegio! Y no soy italiana, “La abuela italiana parece mamá latina”, “¿Cómo que no se le pone ketchup? En mi vida he visto a alguien que coma pizza sin ketchup”, Yo le pongo mayonesa a veces”, “No hace falta ser italiano para creer que el ketchup en la pizza no tiene lugar”, “He vivido engañado”, fueron algunos de los comentarios de la publicación viral viral.

