Grabaron a un repartidor cuando comía una porción de pizza que tenía que entregar y generó indignación en las redes

Durante la pandemia de COVID-19, los pedidos de comida a través de aplicaciones experimentaron un aumento significativo. Sin embargo, junto con esta creciente demanda, surgieron videos virales en las redes sociales que denunciaban el comportamiento inapropiado de algunos repartidores. Recientemente, otro de estos incidentes generó indignación en la comunidad virtual, mostrando a un motociclista que fue grabado mientras se comía una porción de pizza que tenía la responsabilidad de entregar.

Las redes sociales se convirtieron en un espacio propicio para realizar denuncias y compartir momentos divertidos. En este caso, los usuarios debatieron sobre el incidente protagonizado por el delivery, quien no se percató de que estaba siendo observado por los vecinos del lugar donde intentó esconderse para disfrutar de una porción de pizza de uno de los pedidos que debía entregar.

El video, compartido en TikTok por la usuaria Susy Jiménez con la descripción irónica de “¿Por qué no habrá llegado mi pizza?”, se volvió viral en cuestión de horas. En las imágenes, se puede apreciar al repartidor detenido en su motocicleta, deleitándose con una porción de pizza que hábilmente había extraído con un cuchillo.

Una vez que la comió, manoseó el resto de la pizza, algo que provocó aún más indignación en las redes, para acomodarla y que no se notara la ausencia de la porción que tomó.

Al parecer no era la primera vez que lo hacía ya que llevaba un elemento cortante y cinta, para que todo quedara como salido del local gastronómico y disimular así su acción, antes de entregarla al cliente.

El hombre manoseó el resto de la pizza y la acomodó para que no se notara la ausencia de la porción que tomó (Captura video)

Este video se suma a una serie de casos similares que también se hicieron virales, exponiendo las condiciones en las que a veces los clientes reciben sus pedidos de comida. El video acumuló 5 millones de reproducciones, más de 253 mil ‘me gusta’ y 10 mil comentarios.

Mientras algunos usuarios condenaron enérgicamente la acción del repartidor y exigieron medidas disciplinarias, otros optaron por hacer bromas o compartir sus propias anécdotas relacionadas. “Al menos este repartidor se organizó, a mí me entregaron una pizza completamente mordida”, “No estoy de acuerdo con lo que hizo, pero debo admitir que su técnica para ocultarlo es sorprendente”. “Prefiero que me digan que no comieron nada, así les invito a comer a mi casa. Primero la honestidad”, “Pobre, ese hombre debe pasar hambre”, fueron algunos de los mensajes de la publicación viral.

