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¿Harry Potter fan de Maradona? Un guiño al astro del futbol argentino copó las redes y se volvió viral

El inesperado gesto visual integra hitos culturales de los 90 en la superproducción y sorprendió a fanáticos de todo el planeta

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La aparición de una figurita de Maradona en el especial de Harry Potter de HBO Max integra cultura futbolística y magia juvenil

Un detalle sorprendió a los seguidores de Harry Potter y Maradona: durante el especial Harry Potter: El arte detrás de la magia producido por HBO Max y estrenado el 5 de abril, se observa fugazmente una figurita de Diego Armando Maradona pegada en la escenografía del armario bajo la escalera de Privet Drive, el primer “hogar” del joven mago.

El hallazgo se volvió viral en redes sociales, especialmente entre el público argentino.

La presencia de la imagen de Maradona en la ambientación responde a un guiño histórico y artístico: la serie está situada en la Inglaterra de los años noventa, cuando el futbolista argentino era figura omnipresente tras el Mundial de Italia 1990. Usuarios en X e Instagram difundieron la captura, celebrando la conexión entre el mundo mágico y el “Diez”.

El especial Harry Potter: El arte detrás de la magia muestra la imagen de Diego Maradona pegada en el armario de Privet Drive, sorprendiendo a fanáticos argentinos (X)
El especial Harry Potter: El arte detrás de la magia muestra la imagen de Diego Maradona pegada en el armario de Privet Drive, sorprendiendo a fanáticos argentinos (X)

La inclusión de la figurita de Maradona es resultado de una búsqueda de realismo por parte del equipo creativo. Colocar una imagen del futbolista argentino entre las pertenencias de Harry reproduce fielmente el entorno de un niño británico en los años 90. Este detalle refuerza la ambientación de época y conecta la fantasía de Harry Potter con un referente del deporte.

La ambientación noventera y la presencia de Maradona

La decisión ilustra cómo los símbolos culturales pueden integrarse naturalmente en la escenografía, aportando autenticidad al relato y generando nuevas lecturas para el público internacional. La figurita de Maradona, en este sentido, acerca dos universos que marcaron la cultura de la década.

La escena se volvió viral en cuestión de horas. Cientos de usuarios, en su mayoría argentinos, compartieron la imagen y la frase “Fua, el Diego”, interpretando el gesto como un homenaje al impacto mundial de Maradona.

La presencia de Maradona en la escenografía refleja la omnipresencia del futbolista en la Inglaterra de los años noventa tras el Mundial de Italia 1990 (@louzelig/X)
La presencia de Maradona en la escenografía refleja la omnipresencia del futbolista en la Inglaterra de los años noventa tras el Mundial de Italia 1990 (@louzelig/X)

Entre las reacciones, también se multiplicaron comentarios como “Tenés que cerrar el estadio” y “El Diego hizo magia de verdad”, que reforzaron el tono celebratorio en redes. Para la comunidad de seguidores de Harry Potter y amantes del fútbol, la presencia del “Diez” en la serie consolidó a la figurita como uno de los objetos visuales más comentados del especial.

El fenómeno evidencia cómo la mezcla de cultura pop y deporte puede resonar globalmente, llegando a públicos que identifican en Maradona una figura capaz de cruzar géneros y fronteras.

La nueva serie de Harry Potter y su homenaje a Maradona

El especial Harry Potter: El arte detrás de la magia anticipa la serie renovada que llegará a HBO Max en la Navidad de 2026. El proyecto cuenta con un elenco completamente nuevo, encabezado por Dominic McLaughlin como Harry y John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore.

Harry Potter
La nueva serie de Harry Potter para Navidad de 2026 en HBO Max prioriza la recreación fiel de los años noventa y suma homenajes a íconos internacionales (HBO Max)

La producción prioriza la recreación minuciosa de la atmósfera de los años noventa y busca que cada elemento refuerce el realismo y la conexión emotiva con fans de distintas generaciones. Así, la cultura popular y el deporte confluyen en la narrativa de Harry Potter.

La imagen de Maradona en la escenografía de la serie es testimonio del alcance de su legado, que se extiende más allá del fútbol y llega, mediante un detalle sutil, hasta el universo de Hogwarts.

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