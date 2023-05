Pidió una pizza, dijo que le enviaron una “hoja A4 con queso” y la publicación se llenó de memes

“Gente pedí unas pizzas y llegaron hojas A4 con queso”, escribió el hombre en Twiiter

Comprar comida a través de aplicaciones suma cada día nuevos adeptos. La comodidad de pedir tanto bebidas como alimentos desde el hogar es demasiado tentadora. Sin embargo, a veces puede convertirse en todo un azar. Las imágenes ilustrativas de los productos que se ofrecen, en ocasiones, no tienen mucho que ver con la realidad. Las porciones, en algunos casos, tampoco son exactas a la foto del menú y también puede venir un producto muy diferente al solicitado.

Esto es lo que le sucedió al usuario de Twitter @kevoludo21 que compartió un posteo que rápidamente se hizo viral. “Gente pedí unas pizzas y llegaron hojas A4 con queso”. En las fotos se podía ver una pizza rectangular de muzzarella con una masa extremadamente delgada.

Si bien algunos usuarios le preguntaron si había gastado poco dinero para recibir semejante producto, el usuario mostró que había pagado más de diez mil pesos.

La imagen, además, despertó risas en la red social del pajarito y diferentes usuarios decidieron compartir a través de imágenes propias experiencias con pedidos de comida a través de aplicaciones.

En pocas horas, el posteo acumuló 1,9 millones de visualizaciones, más de 51 mil ‘me gusta’, 1.500 retweets y los comentarios más divertidos.

“Es pizza light”, “Che pero no tiene ni borde eso, re poco estético”, “Son a la parrilla ultra finitas. De sabor son muy ricas. Yo pido una que tiene morrones y no se que más y como una entera”, “180 gramos. Excelente calidad de impresión”, “De lejos parecía un raviol gigante”, “Es increíble. Trabajan haciendo pizzas y no le ponen ni un poco de esmero”, “La pizzería: “Más que comida, vendemos experiencias”, “Es la crisis, está más cara la harina que el queso”, son algunos de los comentarios que dejaron en Twitter.

Seguir leyendo: