Una joven le envió un extenso mensaje a su novio por WhatsApp para separarse y la respuesta la desconcertó

Un mensaje de ruptura en WhatsApp se vuelve viral: la desconcertante respuesta del novio. (Twitter: @muyAgustina)

Una joven decidió ponerle fin a la relación con su novio enviándole un extenso mensaje a través de WhatsApp, pero la respuesta que recibió la dejó completamente desconcertada. La captura del mensaje fue compartida por la usuaria de Twitter @muyAgustina y rápidamente se volvió viral, generando millones de visualizaciones y numerosos comentarios sobre la forma de terminar una relación.

La joven mencionó en el posteo que tras mucho pensarlo, decidió armarse de valor y enviar el mensaje, buscando ser “políticamente correcta”.

En el mensaje, la chica expresaba su afecto hacia su ahora exnovio, enfatizando que aún lo quiere “mucho”. Sin embargo, también señalaba que su cuerpo le recordaba constantemente que debía dejarlo para poder “volver a estar bien”. Además, agregó de manera enigmática: “Ya no estás, aún cuando estás”.

El mensaje extenso de una chica que le cortó a su novio que se viralizó en Twitter. (@muyAgustina)

La respuesta del hombre fue la que sorprendió a todos. Al recibir el mensaje, interpretó las palabras de su expareja de manera poética y respondió con una sola pregunta: “¿Una poesía?”. Esta respuesta, llena de sarcasmo y desconcierto, generó una gran repercusión en las redes sociales y contribuyó aún más a la viralización del caso.

En la sección de comentarios, los usuarios hicieron referencia a la forma peculiar en la que se llevó a cabo la ruptura. Algunos elogiaron la creatividad y originalidad, mientras que otros expresaron su confusión y sorpresa ante la situación.

“Qué lindas palabras”, “Creo que hay que entender la dinámica de algunas parejas. No vale la pena escribir más de 5 palabras a ese tipo. Espero que no vuelvas con él, por tu bien”, “Qué difícil, mejor decir ‘me quiero separar’” y “¿Dejar a tu novio por WhatsApp es lo politicamente correcto? Se me hace que tanto valor no juntaste che” son algunos de los mensajes.

Seguir leyendo: