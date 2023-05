Se presentó a una entrevista laboral en España y, cuando el puesto casi era suyo, una última pregunta derrumbó su sueño

La joven explicó lo bien que le estaba yendo en la entrevista antes de que todo terminara mal (@consunavarro)

Las entrevistas de trabajo siempre generan nervios, sobre todo si es el empleo deseado y más aún si es en otro país. Una joven argentina que se mudó a España para realizar un posgrado en Madrid, contó su experiencia en una entrevista laboral que parecía marchar a la perfección pero la última pregunta, cuando ya acariciaba su nuevo puesto de trabajo, la descolocó y se quedó con las manos vacías.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria Consu Navarro relató cómo pasó de estar feliz por un posible empleo a salir decepcionada. Con la descripción: “Triunfando en entrevistas laborales, o no”, el video con esta historia acumuló en pocas horas más de un millón de reproducciones. 43 mil ‘me gusta’ y miles de comentarios.

La joven explicó lo bien que le estaba yendo en la entrevista antes de que todo terminara de manera extraña. “Venía re bien. Yo como una campeona respondiendo todas las preguntas re bien. Todo risas. Dije: ‘ya está, contratadísima, mañana empiezo’”, comenzó el relato viral. Sin embargo, nada salió como pensó: “Me dicen, ‘bueno, última pregunta: ¿cómo harías para saber cuántas pelotitas de tenis caben en un autobús escolar?’”.

La joven explicó que se quedó en blanco, comenzó a preguntarles si era con gente o sin gente el autobús. “‘No, no importa’, me decían. ‘¿Cuántas caben?’. Me dije listo, chau, echame, no me contrates. Me fui sin decir nada”, dijo y le preguntó a sus seguidores si sabían la respuesta.

Algunos usuarios de la red social china le explicaron la fórmula para calcular, pero otros, se limitaron a decirle que en esos casos las empresas evalúan la reacción del entrevistado frente a una situación inesperada.

En un video que compartió hace 24 horas, la joven estudiante de arquitectura, contó que la habían vuelto a llamar para que fuera a otra entrevista y explicó que estaba sorprendida por la convocatoria y que no paraba de estudiar en Google las posibles preguntas de entrevistas laborales.

“En el 70 de Córdoba en hora pico entran unas 3 de onda”, “Podría responderlo fácilmente pero... ¿porque no lo respondemos con una canción? y ahí arrancás un musical”, “Le decías: ‘La respuesta está en tu corazón’”, “La respuesta es simple, entran una banda”, “Al irte le decís: ‘lo voy a investigar porque me interesa resolverlo’. eficaz siempre”, “No hay una respuesta, tenés que demostrar que podes hacer ese razonamiento, describís que pasos seguirías, con que consideraciones”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

