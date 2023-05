Intentó hacerse el test de COVID-19, se confundió y utilizó una prueba de embarazo y en las redes estallaron de risa

“Mi amiga, la que sufre déficit de atención haciéndose una prueba de Covid”, escribió en la descripción (@judibanaa)

Las pruebas para hacer autotesteos de COVID-19 pueden realizarse en casa o en cualquier lugar, son fáciles de usar y producen resultados rápidos. Es importante que la toma de la muestra se lleve a cabo de forma correcta y que de inmediato se realice la prueba para evitar resultados erróneos. En este sentido, una joven española se confundió y utilizó un test de embarazo. El error, que fue descubierto gracias a un comentario de una amiga, fue tendencia en las redes y en TikTok el audio sumó más de un millón de reproducciones.

La usuaria de TikTok de nombre Judi compartió la conversación con su amiga por WhatsApp con la descripción: “Mi amiga, la que sufre déficit de atención haciéndose una prueba de Covid”. Allí muestra en un video parte de la charla en la que su amiga le envía una imagen del test que se realizó para indicarle que había salido negativo.

Al ver la imagen, Judi le dijo: “uno parece de embarazo, el rosado”. Ahí mismo su amiga le envió un audio que despertó la risa de los usuarios de la red social china_ “ya decía yo que el rosa tenía el tubito de meter en la nariz, que era como muy ancho y me dolió bastante”, dijo para la sorpresa de quienes siguieron el video en la plataforma.

“Ya me parecía; me dolió bastante”, le dijo a su amiga y sorprendió a los usuarios de TikTok

“Por lo menos ha salido negativo jajaja”, “Me río aunque sé que perfectamente podría ser yo”, “Llega a salir positivo por la nariz y me quedo muerta”, “Amo a esta persona y no la conozco”, “Pero qué? ¿¿¿Se metió el predictor por la nariz???”, “Lo que me perturba es que salga la raya de control”, “Hasta se oye cómo con gripe”, “Qué dolor ¿cómo se va a meter eso en la nariz?”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

