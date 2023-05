“Esto no es un parque”: pidió una cerveza en un restaurante, sacó la comida de una bolsa y el dueño no se lo dejó pasar

La cuenta de “Soy Camarero” encendió el debate en Twitter (Getty)

Las reseñas de restaurantes o bares que dejan los clientes pueden ser claves para elegir a dónde comer. Los malos comentarios arruinan la reputación de local gastronómico y, conscientes de ello, los dueños de los comercios tratan de sumar buenas puntuaciones y, en caso de recibir alguna mala, mejorar. En las últimas horas se viralizó una queja de un cliente en un restaurante en España pero no tanto por su comentario sino, más bien por la respuesta del dueño del lugar.

Uno de los twitteros especialistas en reseñas de restaurante publicó un posteo que en horas ya era viral. La cuenta de “Soy Camarero” encendió un debate con la palabra del cliente y la respuesta del dueño del restaurante. ¿Qué sucedió?

El hombre fue al comercio, pidió una cerveza y sacó su propia comida de una bolsa. Al ser alertado por la moza, de que no estaba permitido hacer eso, no dudó en dejar una calificación negativa por la prohibición de comer su comida a pesar de estar consumiendo una cerveza del lugar.

“Si pido una cerveza grande y fría y la estoy consumiendo en el lugar con algo que traje de comer, estoy consumiendo en el sitio, no deberían molestarme por comer algo propio y de manera tan grosera como lo hizo la empleada”, escribió en la reseña, luego de dejarle una estrella al restaurante, algo que claramente baja su reputación.

Pero el dueño del lugar no quiso dejar pasar el comentario y fue por todo; “Querido Kevin, somos un restaurante, no un parque en el que puedas comer lo que quieras”, comenzó su irónica respuesta. Y agregó: “Es de muy mala educación traer comida de otro sitio o de tu casa y consumirla en un local en el que se vende comida. No está permitido en ningún lugar. Nosotros tenemos una carta en la que puedes elegir cantidad de platos a muy buen precio y estaremos encantados de que vuelvas y consumas”, escribió en su argumento.

Cuando todo parecía que volvía a la calma, el dueño del restaurante arremetió con un comentario directo para que no le quedaran dudas de su postura; “La próxima vez pides la cerveza grande y fría para llevar y te comes el pollo asado del mercado en otro lugar”, concluyó sin piedad.

“¿Qué opináis?”, escribió la cuenta de Soy Camarero en un posteo que sumó más de un millón de visualizaciones y ocho mil ‘me gusta’. Los comentarios estuvieron muy divididos ya que en muchas regiones de España aseguran que llevar la comida a un restaurante no está mal visto. Por otro lado, algunos usuarios tomaron la actitud del cliente como una falta de respeto y hasta aseguraron que el restaurante es responsable de lo que comen los cliente allí, incluso por un tema sanitario.

“Me parece perfecta la respuesta. La gente tiene la extraña percepción de que son ellos los que ponen las normas en el local de otro”, “Estás consumiendo, tienes todo el derecho. O acaso no puedes fumar si no compras el tabaco en ese bar”, “Totalmente a favor del cliente, él ya toma una consumición y por muy competitivos que sean sus platos, serán más caros, seguro”, “Lo que se consume en un restaurante tiene que estar controlado por el restaurante en cuanto a seguridad alimentaria e higiene, por eso entre otras cosas no se pueden consumir alimentos de fuera”, fueron algunos de los comentarios del posteo viral.

