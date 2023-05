“La que quiere que le deje dos bidones es la loca”: el mensaje del sodero que por error le envió a la clienta y se hizo viral

“Escuchame, después la que quiere que le deje dos es la loca”, dijo en el audio el sodero (Tw @Lucichero)

En las últimas horas se viralizó un divertido posteo de Twitter de una joven que expuso un audio que le envió su sodero. Al parecer, luego de pedirle que le deje los bidones, el hombre envió un mensaje al camión de repartos, con tanta mala suerte que se equivocó de chat y terminó en manos de la clienta. Allí el hombre la trataba de loca y la mujer, lejos de enojarse, lo compartió divertida en la red social.

“Le pido al chico que me trae agua que me deje 2 bidones, se equivoca y me contesta con un audio que era para los del camión: ‘La que quiere 2 bidones es la de la calle xxx al fondo, la loca’”, escribió la usuaria de Twitter Lu Cichero.

Por si quedaban dudas de su mensaje, la joven publicó el audio del sodero: “Escuchame, después la que quiere que le deje dos es la loca”. Evidentemente era un mensaje dirigido a los repartidores pero, por un error le llegó a la clienta.

“Tené en cuenta que si sólo con eso ya te identifican, mínimo son tres los que opinan igual: el ‘chico del agua’ y ‘los del camión’ (plural, mínimo dos más). Así que hasta ahora es la palabra de tres contra vos sola...”, le escribió uno de sus seguidores que despertó la risa en la red social del pajarito.

El posteo, rápidamente se hizo viral y en pocas horas sumó más de dos millones y medio de reproducciones, 70 mil ‘me gusta’ y cientos de divertidos comentarios. Si bien los seguidores le pidieron que por favor le respondiera algo, hasta el momento la joven prefirió no contestarle.

“Las locas no tenemos solución, tratamos de que nos vean como normales y no lo logramos, igual prefiero ser loca a ser ignorada, algo soy”, “Es Jere Rasta jajajjaaj, mí repartidor!! Ahora quiero saber cómo me dice a mí”, “¡Respondele por favor! Como una loca respondele”, “Capaz fue con cariño, tipo ‘loca linda’”, “Necesito saber el final de esta historia”, “Qué genial, recordá que las locas disfrutan más la vida”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en Twitter.

