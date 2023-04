Se grabó mientras dormía para saber si decía algo en sueños y cuando escuchó los audios se llevó una sorpresa

“Después de 1 año grabándome todas las noches, aquí algunos de mis mejores momentos”, explicó (TtikTok @marinaborras3)

Dormir es un estado de reposo en el que se suspende toda actividad consciente y todo movimiento voluntario. Sin embargo, a pesar de conciliar el sueño, durante la pausa necesaria se pueden presentar interrupciones; conductas que se manifiestan en episodios breves. Estos trastornos se llaman “parasomnias”: comportamientos anormales durante el sueño. Una joven española se grabó mientras dormía durante un tiempo para saber si hablaba en sueños y fue tanto lo que dijo que decidió armar un “grandes éxitos” de sus mejores frases.

“Después de 1 año grabándome todas las noches, aquí algunos de mis mejores momentos”, escribió en la descripción de su video Marina Borrás en TikTok. Allí se pueden escuchar diferentes fragmentos de las conversaciones que mantiene con ella misma y que se hicieron virales.

Ni bien comienza el clip, se la escucha cantar Q tal, una canción del trío sevillano Fondo Flamenco. En otro momento de la grabación también interpreta una frase de Yo quiero agradecerte thank you, el hit de Bad Bunny y Daddy Yankee. Pero en sus sueños no todas son canciones, también hay espacio para conversaciones de lo más extrañas: “Más gente como tú. Nada, que necesito pedirte un favor. Si me oyes, procedo a pedírtelo”, “Voy a matarte a ti, ¡cállate!, ‘¿quién?”, son algunas de las frases que dice.

La joven mantiene conversaciones imaginarias y armó un compilado de los “mejores momentos”, que se hizo viral

También en sus sueños aparece una charla imaginaria con su madre, habla de series y se refiere a la política: ”Mucho te has perdido de la temporada 2. Vuelve a empezarla”, “¿Mamá?; yo ya te he explicado que eso lo hicimos solo en Valencia. Lo siento si Rita Barberá no llegó al resto de España”, refiriéndose a quien fue una política española y alcaldesa de Valencia.

“Dios estás viviendo otra vida mientras duermes, qué pasada”, “‘Mucho te has perdido de la temporada 2′ Mi parte fav”, “Lo siento si Rita Barberá no llegó al resto de España jajaja”, “Yo también hablo en sueños. La primera noche que dormí con mi novio me reí en voz alta, y aún sigue conmigo”, “Siempre me ha dado miedo hacer esto pero... lo haré”, “Júrame que esto es real”, “El ‘más gente como tú' me mata”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

