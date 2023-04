Un joven aprovechó su graduación para enviarle un duro mensaje a su padre que lo abandonó a los 3 años

El hombre lo abandonó cuando tenía 3 años y no dejó pasar la ocasión para mostrarle en qué hombre se convirtió

El fin de una carrera universitaria es motivo de alegría y satisfacción. Todos esos años de estudio se ven plasmados en un diploma que, sólo el que con tanto esfuerzo dejó de lado salidas y momentos de entretenimiento para dedicarle horas a una carrera puede comprender. Esto es lo que le sucedió a un hombre de Popayán, Cauca, en Colombia, que logró graduarse como Profesional en Entrenamiento Deportivo y vivió la ceremonia de entrega del ansiado título con emoción y agradecimiento a su familia por el apoyo. Sin embargo, el video que publicó en las redes se hizo viral por un mensaje que le dedicó a su padre, que lo abandonó cuando tenía 3 años.

Robin Falla, de 32 años y que previamente había estudiado Educación Física en su Colombia natal, publicó imágenes de la ceremonia de graduación con la compañía de su madre y su hija, en su cuenta de Instagram, @RobinFalla, pero llamó la atención las palabras que le dedicó a su padre: “Para mi papá que se fue por cigarros y pensó que mi mamá no podría sola”, escribió en la publicación. Y agregó: ““Todavía sigo vivo, viejo pendej*”.

Si bien en diálogo con Infobae, Robin resaltó que se trató de un comentario con un dejo de humor, el mensaje traspasó su cuenta y recibió el apoyo de los usuarios de la red social. “La gente lo tomó por el lado de mi padre, como si fuera un trauma, pero en realidad, me gusta el humor y fue una manera graciosa de rendirle un homenaje a mi madre que siempre ha luchado sola y que se merecía ese título universitario”, explicó.

A pesar de sus duras palabras, admitió que no le guarda rencor a su padre. “Le agradezco el hecho de escogerme a la mejor madre del mundo y el hecho de heredarme la raza afro (aunque las dos cosas hayan sido involuntarias). Ya con eso no tengo razón para odiarlo”, dijo.

Robin está separado y vive con su hija Salomé, de 11 años. Si bien mantiene una excelente relación con la madre de la niña, señaló que no quiere repetir la historia, y por eso intenta compartir cada momento con su hija. En ese punto no entiende la actitud que tomó su progenitor.

“Hay dos formas de afrontar las adversidades como esas, las dos se basan en el ejemplo. O heredas esos patrones de comportamiento y crianza o haces todo lo contrario para que no se repita. Yo heredé los de mi madre y corregí los de mi padre”, analizó orgulloso.

Robin no entiende cómo su padre pudo desaparecer y dejar a su familia

Hoy dimensiona incluso más el trabajo de su madre, Luz Dary y de su abuela Martha, que falleció el año pasado pero que la llevó en un portarretratos para que, de alguna manera, pudiera estar presente en su graduación. Las considera dos pilares fundamentales en su etapa de crecimiento y que lo llevaron a ser quién es hoy.

“No fue fácil pero lo agradezco. Sobre todo porque para una madre soltera es difícil salir adelante sola, trabajar y sacar adelante hijos varones. Fue más difícil para ella que para mí”, contó.

Con respecto a su padre, considera que, más allá de su mensaje en el video, no tiene demasiadas cuentas pendientes. “A veces me gustaría saber qué piensa él, pero sólo por curiosidad. Soy padre y no concibo la idea de saber que hay alguien con tu sangre, tal vez pasando dificultades”.

En casi 30, su padre nunca lo buscó en persona, aunque reconoce que cada tanto aparece pero “desde las sombras”. Sabe que tiene su número de teléfono, pero sólo hace apariciones esporádicas. “Me manda solicitudes al Facebook y cada cinco años envía un mensaje preguntando ‘por la niña’, pero nunca se ha interesado en conocerla o saber de nosotros. Es como que me observa desde las sombras pero nunca aparece”.

