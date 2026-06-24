Un supuesto tumor benigno, 3 años sin diagnóstico y una búsqueda incesante: el crudo relato de Brandi Glanville

Brandi Glanville dijo que un tumor benigno en un ganglio linfático del rostro podría explicar la acumulación de líquido en su cara - (Bravo/Brandi Glanville/Instagram)

Para Brandi Glanville, un tumor benigno es la nueva explicación sobre los problemas faciales que arrastra desde 2023.

Es que la exfigura de televisión, en un episodio de su pódcast Unfiltered emitido el 18 de junio, explicó que tiene un tumor benigno en un ganglio linfático del rostro y que ese hallazgo podría explicar la acumulación de líquido en su cara.

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La exintegrante de Real Housewives of Beverly Hills afirmó que le detectaron esa lesión, que describió como no cancerosa, después de notar un bulto en el rostro. “Eso podría explicar por qué el líquido circula por mi cara”, sostuvo la exfigura y describió: “Puedo usar maquillaje unos 15 minutos y después tengo que quitármelo”.

La exintegrante de Real Housewives of Beverly Hills afirmó que el problema facial le impide usar maquillaje durante más de unos minutos - (X/Brandi Glanville)

Su copresentador, James Maas, le preguntó qué significa un tumor benigno. Glanville respondió que significa que es “no canceroso”.

La conductora también sostuvo que varios médicos restaron importancia a lo que les mostraba. “Todos los médicos a los que se lo mostré me decían: ‘Eso es solo tejido cicatricial’. Y yo respondía: ‘¿De qué? Todavía no me hice un lifting facial’”, señaló. Después amplió esa queja con una crítica al trato recibido en las consultas. “En el ámbito médico desestiman mucho estas cosas”, dijo.

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La reaparición del problema facial y la falta de respuestas

Las nuevas declaraciones llegaron dos semanas después de que hablara de la reaparición del problema que ella describía como un “parásito”. En el episodio del 4 de junio de Unfiltered, dijo que seguía sin respuestas tras nuevos comentarios de seguidores sobre su aspecto.

La conductora dijo que la exposición al sol, un medicamento antiparasitario y una dieta antiparasitaria fueron lo único que le había ayudado - (Brandi Glanville/X)

“No sé qué me pasa. Pensé que estaba curada, pero volvió a ocurrir. Y ahora se está hundiendo otra vez”, expresó. Añadió: “Si tuviera respuestas, se las diría. Fui a un millón de médicos”.

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En ese mismo episodio, afirmó que lo único que le había ayudado era exponerse al sol y seguir un medicamento antiparasitario junto con una dieta antiparasitaria. No ofreció más detalles sobre esas medidas.

Tampoco dijo que tuviera una explicación médica cerrada para lo que le ocurre. “No tengo respuestas”, afirmó, antes de preguntarse si existe un especialista en parásitos porque, según contó, no había podido encontrar uno.

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En febrero, Brandi Glanville contó que consultó a 21 médicos y gastó 200.000 dólares antes de que señalaran un implante mamario de silicona roto como posible causa - (Captura de video)

Tres años de consultas y explicaciones cambiantes

Glanville habla públicamente de estos problemas desde julio de 2023. Al principio sospechó que podían estar vinculados con algo que comió mientras grababa Real Housewives Ultimate Girls Trip en Marruecos.

Más tarde aseguró que podía ver y sentir un supuesto “parásito” moverse en su rostro. Según su descripción, la sensación se parecía a “pequeñas burbujas que estallan” sobre la piel.

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En febrero, durante una participación en el pódcast de Kathy Swarts y Susan Noles, dijo que había consultado a 21 médicos y gastado $200.000 antes de que identificaran un implante mamario de silicona roto de 18 años como posible causa de sus problemas de salud.

Tras casi tres años de consultas y explicaciones cambiantes, Brandi Glanville mantiene abierto un cuadro de parálisis facial y malestar cotidiano sin un diagnóstico definitivo - (Instagram/@brandiglanville)

En ese momento contó que pagaba de su bolsillo a especialistas, médicos de enfermedades infecciosas y reumatólogos, entre otros. También dijo que sus mamografías habían salido bien.

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Pese a esa hipótesis, sostuvo que seguía creyendo que la parálisis facial estaba causada por un parásito. Incluso relató que sentía como si algo dentro de su cara tuviera crías y añadió que, a su juicio, no hacían falta muchos parásitos para provocar el problema.

Tras casi tres años de consultas, pruebas y explicaciones distintas, Glanville describió un desgaste prolongado. Su actualización más reciente mantiene abierto un cuadro sobre el que todavía dice no tener respuestas, mientras relata el impacto visible que tiene en su vida diaria.

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