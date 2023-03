“¿Lloré todo el día? Sí”: una joven recordó a su abuela y encontró un conmovedor mensaje

Las abuelas son figuras familiares que suelen crear un vínculo especial con los nietos y en Twitter se volvió viral una publicación que da fe de esa afirmación. La historia de la usuaria @emimimipierta encontró unas palabras escritas por su abuela fallecida hace poco más de un año y generó emoción en las redes.

La joven encontró una singular nota de su abuela Rosita, quien murió el 13 de marzo de 2022. Lo cierto es que Mimi compartió las palabras que le dedicaron y afirmó que lloró “todo el día” por el hermoso recuerdo.

“Mi niña bonita, mi pequeña flor, rescatas mi alma de todo dolor, sólo la alegría de poder oír y ver tus sonrisas, tus llantos mañosos... Me dice mi nena que valió la pena vivir” fueron las palabras de la mujer para su nieta.

Una joven encontró una dedicatoria de su abuela en un cuaderno y no pudo contener la emoción. (Twitter: @emimimipietra)

Por su parte, Mimi realizó un descargó en la misma publicación: “Hoy se cumple un año de su partida. Me puse a chusmear sus fotos, cartas y me encontré con esta hoja. Cuando me iba de su casa a la siesta la saludaba en un papel para no despertarla y ella decidió dedicarme esas palabras. ¿Lloré todo el día? Sí”.

Y agregó: “Abracen a sus abuelas/os no los saluden en un papel que los van a extrañar toda su vida”. Pero eso no fue todo, ya que Emilia compartió una foto “de los más lindo” de su vida, en la que aparecen “el abuelo Bocha y la abuela Rosita” en lo que parecería el día de su casamiento.

La foto de la abuela Rosita, quien le dejó unas palabras a su nieta Emilia. (Twitter: @emimimipietra)

El posteo se viralizó rápidamente en la red social del pajarito, donde supera las 759.000 visualizaciones, tiene más de 24.000 “me gusta” y cuenta con 457 retweets.

Seguir leyendo: