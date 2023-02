“Estoy gorda de tanto pedir”: le puso un cartel a su perra para que no le dieran comida y el video se hizo viral

“No me den más comida, por favor, yo como en mi casa", comenzaba el letrero añadido a su collar (TikTok @ultimahoracol_)

Las historias de mascotas son muy elegidas en las redes sociales porque, por lo general, despiertan los sentimientos más puros y por eso no suelen pasar desapercibidos. TikTok es una de las plataformas elegidas para compartir videos divertidos de los fieles compañeros de aventuras. Esta vez, se viralizó un video de una perrita en México con un cartel que despertó risas en los usuarios de la red social. Aclaraban que no se trataba de una perra callejera y pedían que no le dieran más comida para cuidar su dieta.

El usuario @ultimahoracol_ compartió la grabación, que muestra a la perrita sentada en un bar mexicano esperando recibir comida, con un cartel enganchado en su collar que despertó la atención de todos: “No me den más comida, por favor, yo como en mi casa. No estoy embarazada, estoy gorda de tanto pedir, ayúdame con mi dieta. Gracias”.

“¡Increíble pero cierto! Amo le cuelga un letrero a su perra para que no finja ser callejera: ‘‘Estoy gorda de tanto pedir”. El hombre cansado de que su mascota produzca lástima en la calle, decidió ponerla en evidencia y que no siga siendo alimentada en exceso pues tiene sobrepeso”, escribieron en la publicación.

Aclaró que no es una perra callejera, que come en su casa y pidió que la ayudaran con la dieta (Captura @ultimahoracol_)

El video de la perrita glotona sumó más de un millón y medio de reproducciones en tres días, 60 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios divertidos y llenos de amor a esa mascota que busca constantemente comida.

“Necesito ese letrero pero para mi”, “Los míos son con el agua; les dejo un bote lleno pero no quieren tomar de ahí; cuando un vecino riega se ponen a lamer y hacen su drama”, “Qué bandida la señorita”, “Sí, todo muy bonito pero como le decís que no?, “A muchos nos deberían de colgar un letrerito así en el cuello, luminoso por favor para que no pase desapercibido”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

Seguir leyendo: