Un perro sacó toda la ropa del tender y el video estalló en las redes

Un perro fue el protagonista de un curioso episodio en la terraza de su casa, que fue registrado por una vecina. En TikTok, el video se volvió viral y despertó las risas de los usuarios, quienes vieron el clip entre las principales tendencias.

La usuaria @yulyt26 compartió las imágenes en las que se puede ver cómo un perrito juega en el techo de su casa. La diversión comenzó cuando el animal descolgó toda la ropa del tender con pequeños saltos. En un principio, parecía que quería ayudar, pero pasó todo lo contrario.

Con su boca, tiró al piso todas las prendas colgadas y se puso a jugar con la ropa. Mientras tanto, una vecina aprovechó la ocasión al ver la cómica situación para grabar las travesuras del perro.

Una vecina registró el cómico episodio y el video se volvió viral. (TikTok @yulyt26)

El video fue compartido en TikTok, donde tiene más de cuatro millones de reproducciones y alrededor de 160.000 “me gusta”. Además, los usuarios compartieron sus opiniones en la sección de comentarios.

“Eso les pasa por dejarlos en el techo”, “A mí me pasó muchas veces”, “Son traviesos pero no puedo enojarme con ellos”, “Bien Firulays” y “Ojalá no lo hayan regañado” fueron algunos de los mensajes que dejaron en la red social antes mencionada.

Muchos de los usuarios se preguntaron si el perro había recibido algun castigo o repimenda, y la vecina que subió el video contestó: “Todavía no sé, ya que esta noche seguía igual”.

Seguir leyendo: