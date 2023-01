Una mamá le prohibió a su hijo comprar juguetes de color rosa y generó repudio en las redes

El nene señaló un juguete rosa pero la mujer le dijo que no (TikTok @jujuliosss)

Con el paso del tiempo, cada vez son más las personas que buscan no encasillar a los niños con los colores. Eso de que el rosa es para la mujer y el azul para el varón cayó en desuso. Sin embargo, aún existen personas con un pensamiento más conservador. En este sentido, en México, un empleado de un comercio se indignó cuando una madre no quiso comprarle a su hijo un juguete de color rosa. El hombre grabó el momento y el video se hizo viral.

El hombre, cuando vio que la muer se negaba justamente por el color e incitaba a compra el azul, no dudó en grabar la situación. Además explicó que trabaja en ese lugar cuatro días por semana y que diariamente ve situaciones de este tipo. “Que impotencia que los gustos de los niños no sean aceptados tal cual son, que su propia madre le niegue el derecho a elegir lo que quiere y tenga que encajar en su género de nacimiento porque Sky no es de niños hombres”, escribió el hombre.

En el video se puede ver cuando el nene señaló un juguete rosa pero la mujer le dice que no. “El azul, porque ese es de las niñas”, le dijo la mamá ante la triste mirada del niño.

"Que impotencia que los gustos de los niños no sean aceptados tal cual son", dijo el empleado del comercio (Captura TikTok jujuliosss)

El video, compartido por el usuario de TikTok @jujuliosss acumula 1,6 millones de reproducciones y desató la crítica de los usuarios de esa red social que indicaron que son testigos continuamente de situaciones de este tipo.

“Trabaje en una juguetería y vi casos iguales, que impotencia”, “Trabajo en una papelería y eso me pasa a diario. Se siente feo que los niños no pueden elegir el color rosa o las niñas el azul”, “Qué triste como si un color o juguete definiera a una persona. A mi hija le gustan los coches y si ella es feliz con ellos yo también”, “Qué ganas de llorar por la impotencia”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

