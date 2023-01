“No dejes de mirarme”: una abuela perdió la memoria hace 15 años y su esposo la vuelve a conquistar cada día

La pareja tiene 59 años de casados y han demostrado que se apoyan en las buenas y en las malas (TikTok katiuska.bg)

El amor para toda la vida existe, debe construirse cada día. Una prueba de esto es el video que compartió una joven en el que su abuelo intenta reconquistar a su mujer, quien perdió la memoria hace 15 años. La publicación se hizo viral en TikTok y en tres días sumó más de 11 millones de reproducciones y los mensajes más emotivos.

La pareja, que lleva más de 59 años de casados, demostró que se apoya en las buenas y en las malas. Su nieta Catalina es una espectadora de ese amor que conmovió las redes sociales desde la cuenta de TikTok @katiuska.bg. “Si me preguntás que es el amor te digo ‘mirá a mis abuelos’, esa mirada que dice todo sin necesidad de decir nada”, dice la joven en el emotivo video.

“Esta es su rutina de todos los días. Estamos convencidos de que es lo que la mantiene acá con nosotros”, escribió Catalina en la publicación.

“El amor de ellos dos, mi abuelo se pone lindo todas las mañanas para visitar a mi abuela a su cuarto”, es el título del video que suma más de dos millones de me gusta y 21 mil comentarios. La mayoría de ellos pide tener un amor como el de la pareja.

Tienen 86 y 82 años. El todos los días se propone conquistar a su mujer

El tiene 86, ella 82. “La vida les jugo una mala pasada, y mi abuela se enfermo hace más de 15 años. A pesar de haber perdido su memoria y todos sus recuerdos, mi abuelo sigue siendo su cara conocida”, dice Catalina.

“‘No dejes de mirarme’, me rompí”, “La mirada nunca miente”, “Dios si no me mandás algo así no quiero nada”, “Compártenos una fotito de ellos de jóvenes, necesito apreciar la vida”, “Le pide permiso para acercarse! Tanto respeto y cariño en un vídeo”, son algunos de los comentarios de la publicación.

