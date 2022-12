La aclaración del hincha de la Selección que se estrelló contra un ventanal: “Tiene una explicación lógica”

El hombre descontrolado salió corriendo y atravesó el vidrio

Tras protagonizar un terrible accidente al atravesar un ventanal en su casa por la clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial de Qatar 2022, Emiliano Macrett se refirió a lo sucedido y contó que haber salido al balcón sin darse cuenta de que la ventana estaba cerrada “tiene una explicación lógica”.

En diálogo con Infobae, Emiliano habló sobre el suceso que se viralizó en las redes sociales al terminar el partido ante Países Bajos y dio detalles del accidente. “La realidad es que cuando Lautaro Martínez mete el gol, siento una desesperacion por querer ir al balcón, era una mezcla de emociones. Pero todo tiene una explicación lógica”, comenzó al respecto.

Tras señalar que estaba viendo el partido con su novia, explicó: “Ella siempre deja entreabierta la puerta por mi perrita Mora, pero también hace lo mismo con la cortina que tapa el marco del ventanal, por eso se dio la situación. Yo me llevo el ventanal puesto por eso, para mí estaba abierto”.

Emiliano Macrett posa tras el festejo accidentado ante Países Bajos. (@emiiifco)

Emiliano, quien es hincha de Ferro e influencer, sostuvo que el encuentro ante Croacia por las semifinales lo seguirá desde el “mismo lugar” que se ve en el video viral: “Siempre digo que las cábalas no se rompen. Lo voy a mirar en mi silla y pudiendo reaccionar al partido, estoy muy entusiasmado, veo a la Selección muy bien”.

Según lo visto en el clip, Emiliano chocó con el ventanal y automáticamente se quedó paralizado ante el impacto con el vidrio, motivo por el que le pide a su novia que llame a una ambulancia.

“Me quede quieto, porque no podía creer lo que había pasado; empecé a mirarme los brazos y el izquierdo era asqueroso por cómo estaba lastimado, miro para abajo y tenía la pierna derecha ensangrentada. Me puse pálido, porque me asusté mucho”, recordó.

Finalmente, informó que este lunes llega el nuevo ventanal a su domicilio y afirmó: “Lo pedimos con protección y le vamos a agregar un sticker para que no vuelva a pasar. Estamos muy felices que se pudo solucionar”.

