Un doble de Cristiano Ronaldo la rompe en redes: “Gano mucho dinero y atraigo a mujeres”

Gracias a su parecido con CR7, trabaja en fiestas y es viral en las redes sociales. (@bewarabdullah)

Bewar Abdullah es un iraní reconocido por ser el doble de Cristiano Ronaldo y se gana la vida por su parecido con el jugador portugués. Sus rasgos y su peinado a lo CR7 hacen que sea una sensación en las redes sociales.

Abdullah es un fenómeno viral que supo aprovechar su parecido con Ronaldo y potenció esa faceta con el Mundial de Qatar 2022, pese a que el delantero quedó afuera con su selección en cuartos de final y busca club desde su salida del Manchester United.

“Mucha gente se me acerca y me pide fotos y vídeos. Gritan ‘Ronaldo’ cuando me ven. Los aficionados piensan que somos como una manzana cortada por la mitad porque somos muy parecidos”, contó el joven de 28 años en declaraciones a “The Sun”.

Se llama Abdullah, es iraní y tiene casi dos millones de seguidores en TikTok. (@bewarabdullah)

Ir a fiestas de todo tipo es uno de sus trabajos actuales y explicó que lo llevan como “regalo” para los niños. “Voy y los saludo, les hace muy felices”, dijo Abdullah, quien cuenta con casi dos millones de seguidores en TikTok.

Y agregó: “Cuando tengo la oportunidad de ver un partido de Portugal, el ambiente es muy bueno y esperan a que Ronaldo marque para hacer la celebración del ‘siiiii’”.

Sobre su trabajo, reveló que gana “mucho dinero” y que gracias a su parecido a CR7 atrae a “muchas mujeres”. Además, confesó que su sueño es “conocer algún día al auténtico Cristiano Ronaldo”.

