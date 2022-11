Fue a buscar dinero al cajero automático y lo encontró de la manera más inesperada

Así lo encontró una mujer en México y decidió subirlo a las redes (TikTok evelynsaucedo36)

Salir por las noches en búsqueda de cajeros automáticos con dinero disponible muchas veces resulta una misión imposible: o no tienen billetes o se encuentran fuera de servicio. Sin embargo, una mujer en una plaza de Nuevo León, en México encontró una de estas máquinas abierta y con dinero en su interior. ¿Qué hizo la mujer frente a tantos billetes?

La mujer intentó cerrarlo al ver que tenía dinero que se veía fácilmente desde el exterior, pero no pudo. Luego de un rato, vio que llegaban personas, que parecían ser encargadas del traslado de valores para solucionar el inconveniente.

Ante su asombro por la situación decidió subir el video a su cuenta de TikTok con la frase “Amigos, estuve a punto de ser rica” y ya tiene más de 9 millones de reproducciones. Si bien algunos usuarios de la red social la felicitaron por su actitud, otros le dijeron que en su lugar hubieran “vaciado” el cajero.

La mujer intentó cerrar el cajero automático pero no pudo

“Es un exámenes de honestidad. Enhorabuena, has aprobado con 10. Felicidades! Gracias!”, “Te felicito por tu honestidad, eres ejemplo para muchos”, “Yo me hubiese llevado todo”, “¿Cómo no me pasan estas cosas a mi?”, fueron algunos de los comentarios.

En medio del debate sobre lo que cada uno hubiese hecho frente a una situación similar surgieron comentarios que despertaron la risa de los usuarios de la red: muchos bromearon con la posibilidad de que en el interior de los cajeros automáticos se encuentran “pequeñas criaturas” que se encargan de surtirlos. “Yo pensé que había gente pequeña que trabajaba adentro de los cajeros”, “Probablemente salió a comer el señor que da el dinero en el cajero. Imagínate todo el día ahí metido”, “Es que la personita que está adentro repartiendo el dinero fue al baño”.

La pregunta general que se hicieron muchos fue: ¿qué haría cada uno en el caso de no existir las cámaras?

Seguir leyendo: