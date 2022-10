El cocinero que insulta a sus clientes y es furor en las redes

El cocinero que se volvió viral por insultar a sus clientes (@arrozydesgracias)

Tomás, el dueño del restaurante Arroz y Cañas en Guadalix de la Sierra, Madrid acumula millones de reproducciones en TikTok por su malhumor y constantes quejas. Entre los videos con más vistas se encuentra un clásico, que es su enojo cuando los comensales deciden llegar tarde y “encima” le piden platos complicados de preparar.

Si bien es cierto que aquellos que llegan a comer minutos antes de que cierren las cocinas, suelen despertar el malhumor de los empleados y propietarios, generalmente es algo que se comenta “puertas adentro” y no llega a los clientes. Pero este no es el caso de Tomás, que no le importa mostrar sus reacciones contra este tipo de clientes y, gracias a eso, es un personaje viral en las redes sociales, donde se convirtió en uno de los “tiktokers” del momento.

El cocinero que se volvió viral por insultar a sus clientes

Las cuentas @arrozydesgracias de TikTok, Instagram y Twitch recopilan todo el material del cocinero y suelen recibir millones de vistas gracias a sus reacciones. En esta red china ya cuenta con más de 500 mil seguidores y 13 millones de likes.

“Aquí hay un horario de comer y tiene usted que venir en ese horario de comer y no venir cuando a usted le dé la gana porque el personal que aquí hay también quiere descansar”, dice en alguno de sus videos.

“No me jodas, no me jodas que a las 4 vienen a comer”, y se lo ve tomar dinero para que se vayan. En otro video se ve al empleado que le dice la cantidad de platos variados que le solicitaron los clientes: “Uno de champi (champiñones), uno de croquetas, un pulpo y un fileteado...”, ante la furia del cocinero.

Las cuentas @arrozydesgracias de TikTok, Instagram y Twitch recopilan todo el material del cocinero

“Esto es un restaurante en el cual nos obligan por ley a tener unos contratos que hay que cumplir a rajatabla con nuestro personal y tú no eres quien para venir a alterar ese horario”, dice el cocinero que termina por mandar “a tomar por culo” a los inoportunos clientes.

Mientras que el cocinero sigue enfureciéndose con los comensales, aumenta su popularidad en las redes que ya lo tienen como una celebridad e incluso comentan y se muestra a favor de sus enojos cuando llegan tarde a su restaurante. ¿Dejará las cocinas para dedicarse a ser influencer?

Seguir leyendo: