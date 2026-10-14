Venezuela

La aerolínea Ita Airways restablecerá la ruta directa entre Caracas y Roma tras más de una década

La línea aérea italiana abandonó la capital venezolana en medio de la deuda acumulada por el régimen del ex dictador Nicolás Maduro. La ruta entre ambos países estará disponible tres veces por semana

Un avión de la aerolínea italiana Italia Trasporto Aereo (ITA Airways) estaciona junto a un avión de Lufthansa en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci en Fiumicino, cerca de Roma, Italia (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)
Un avión de la aerolínea italiana Italia Trasporto Aereo (ITA Airways) estaciona junto a un avión de Lufthansa en el Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci en Fiumicino, cerca de Roma, Italia (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)
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Ita Airways restablecerá el 30 de marzo de 2027 un vuelo directo entre Roma y Caracas, una conexión que operará tres veces por semana tras más de una década sin servicios regulares entre ambas ciudades.

La ruta unirá el aeropuerto de Roma Fiumicino, el principal de Italia, con Caracas los martes, jueves y domingos. La compañía italiana suspendida Alitalia dejó de volar a la capital venezolana en 2015, en medio de la deuda acumulada por el régimen del ex dictador Nicolás Maduro.

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Ita Airways surgió en 2021 tras la refundación de la aerolínea estatal italiana junto con la compañía alemana Lufthansa, a partir de los activos de Alitalia. La nueva conexión apunta a reforzar los vínculos entre Italia y Venezuela en el mercado latinoamericano.

“El lanzamiento es resultado de un proceso desarrollado en estrecha colaboración con las autoridades competentes y con el valioso apoyo de la red diplomática, incluida la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Italia”, indicó la empresa en un comunicado. La aerolínea sostuvo que ese contacto institucional “ha contribuido a crear las condiciones necesarias para restablecer una conexión aérea directa y estratégica entre ambos países”.

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Un avión de ITA Airways despega del aeropuerto Leonardo da Vinci en Fiumicino, Italia, el 13 de abril de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)
Un avión de ITA Airways despega del aeropuerto Leonardo da Vinci en Fiumicino, Italia, el 13 de abril de 2026 (REUTERS/Remo Casilli)

El acuerdo quedó formalizado en un memorando de entendimiento suscrito por el director ejecutivo de Ita Airways, Joer Eberhart, y la embajadora de Venezuela en Italia, Maria Elena Uzzo Giannattasio.

“Roma y Caracas vuelven a estar conectadas mediante un vuelo directo: un servicio que va más allá de su dimensión comercial, acercando a personas, familias y empresas, y renovando el vínculo histórico entre Italia y Venezuela”, celebró Eberhart.

La compañía afirmó que la ruta fortalecerá la conectividad de Italia con Venezuela, impulsará los intercambios económicos y comerciales y respaldará las actividades de las empresas italianas que operan en el país sudamericano.

Por su parte, Caribbean Airlines reanudará el 31 de octubre los vuelos comerciales de pasajeros entre Trinidad y Tobago y Caracas, más de un año después de suspender la ruta por preocupaciones de seguridad vinculadas con Venezuela.

La aerolínea informó que ya puso a la venta los pasajes para el primer servicio entre el aeropuerto de Piarco, en Trinidad y Tobago, y la capital venezolana. La compañía no precisó la frecuencia que tendrá la operación. “La ruta restablecerá la conectividad aérea directa entre nuestros países vecinos y facilitará los viajes de negocios y el turismo”, señaló la aerolínea en un comunicado.

Un avión de Caribbean Airlines (Foto: Caribbean Airlines)
Un avión de Caribbean Airlines (Foto: Caribbean Airlines)

Antes de la suspensión, la empresa operaba un vuelo semanal de ida y vuelta los sábados. Los servicios correspondían a los vuelos BW 300 y BW 301, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas. La compañía trinitense canceló esas operaciones en septiembre de 2025. La medida afectó los vuelos programados para los días 6, 13, 20 y 27 de ese mes.

Caribbean Airlines no comunicó entonces las razones específicas de la interrupción. Una nota interna dirigida a su tripulación indicó que la decisión respondió a una “evaluación exhaustiva de riesgos” y a una “decisión comercial proactiva” para reducir esas amenazas.

La suspensión coincidió con un aumento de las tensiones en el Caribe, en particular entre Estados Unidos y Venezuela. La Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense alertó entonces sobre un incremento de la actividad militar y de las interferencias en los sistemas de navegación satelital en la región. El escenario también afectó el vínculo entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Caracas cuestionó la cooperación en seguridad entre Puerto España y Washington, que incluyó la visita del buque USS Gravely al país caribeño en octubre de 2025.

En los últimos meses, ambos gobiernos retomaron el contacto. La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, se reunieron en septiembre al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde expresaron su aprecio mutuo.

(Con información de EFE)

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