Maduro y Cilia Flores fueron capturados por EEUU el pasado 3 de enero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Transparencia Venezuela entregó a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York un informe de colaboración sobre una “mega red de corrupción” que vincula a Nicolás Maduro y Cilia Flores con 154 casos, 13.521 actores, 30.467 relaciones y 865 empresas. El dossier fue remitido a las autoridades estadounidenses ante la falta de investigaciones efectivas en Venezuela, según explicó a Infobae la directora de la organización, Mercedes De Freitas.

El documento, titulado Corrupción, captura del Estado y redes transnacionales en Venezuela, reúne información recabada desde 2013 a partir de expedientes judiciales en distintos países, decisiones administrativas, gacetas oficiales, registros empresariales, bases de datos, investigaciones periodísticas y documentación relacionada con sanciones internacionales.

PUBLICIDAD

Según Transparencia Venezuela, USD 36.115 millones estuvieron comprometidos en 96 de los 154 casos analizados. Los montos de los 58 expedientes restantes no fueron determinados o no se hicieron públicos. Pese a la falta de toda la información, De Freitas estima que el desfalco ascendería a “cientos de miles de millones de dólares”.

La organización contabilizó, asimismo, 110 causas que llegaron a sistemas judiciales de 26 países, con Estados Unidos al frente, con 37 casos, seguido por Argentina, España y Colombia.

Maduro y Flores figuran como procesados en Estados Unidos desde su captura, el 3 de enero de 2026. El informe de Transparencia Venezuela ubica al ex dictador chavista como la persona con mayor capacidad de intermediación dentro de la estructura, a partir de sus atribuciones para efectuar designaciones, delegar funciones y conceder poderes extraordinarios.

PUBLICIDAD

Entrevista con Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela

“En Venezuela no se está investigando”

De Freitas explicó que la presentación no tuvo el carácter de una denuncia penal. La organización definió el documento como un aporte para investigaciones que puedan estar abiertas fuera de Venezuela. “Nosotros no presentamos una denuncia, presentamos un informe de colaboración”, afirmó la directora de Transparencia Venezuela. Y agregó: “Creemos que puede ser útil en las investigaciones que ellos están desarrollando”.

La ONG intentó coordinar una reunión con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Primero buscó contactos en Nueva York y después en Washington, incluso con gestiones del capítulo estadounidense de Transparencia Internacional. Sin embargo, no consiguió una cita y resolvió entregar el informe en la sede de la Fiscalía. “Entendimos que había una planilla que había que llenar si uno presentaba una denuncia, aunque nosotros no presentamos una denuncia”, relató De Freitas.

PUBLICIDAD

La organización comenzó a registrar casos de corrupción relacionados con Venezuela hace más de una década, cuando detectó que varias investigaciones surgían en tribunales extranjeros, además de las denuncias e informes difundidos dentro del país.

“Todos los días guardamos información, la validamos antes de incluirla en nuestras bases de datos”, sostuvo la directora de la ONG, quien además precisó que los más de 13.500 actores identificados son personas naturales y jurídicas mencionadas en expedientes judiciales, investigaciones propias y trabajos periodísticos que Transparencia sometió a procesos de verificación.

“Son personas naturales y jurídicas que, de alguna manera, por alguna razón, han estado mencionadas en los expedientes judiciales o en investigaciones que hemos hecho nosotros directamente o medios serios de investigación”, explicó.

PUBLICIDAD

El desfalco al sector petrolero venezolano ascendería a cientos de miles de millones de dólares (REUTERS/Gaby Oraa)

La investigación no se limita a casos particulares de presunta corrupción. También analiza, según De Freitas, el funcionamiento de la Asamblea Nacional, el sistema judicial, el Banco Central de Venezuela y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

La ONG sostiene que el modelo se consolidó mediante cambios normativos, restricciones al acceso a información pública y concentración de facultades administrativas y financieras en el Poder Ejecutivo. El informe señala que esas condiciones redujeron los mecanismos de control sobre el manejo de fondos estatales y las operaciones de la industria petrolera.

“Todo estaba permitido, todo era opaco y se había capturado, desde un pequeño grupo del Poder Ejecutivo, el resto de las instituciones”, afirmó De Freitas.

PUBLICIDAD

La directora explicó que esa es la razón por la que Transparencia Venezuela decidió trasladar su documentación a fiscales estadounidenses. “En Venezuela no se está investigando”, insistió.

El documento identifica a 651 personas directamente relacionadas con los hechos examinados. De ese total, 413 son banqueros, empresarios e intermediarios y 238 fueron funcionarios de PDVSA, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), la Oficina Nacional del Tesoro, alcaldías, tribunales y fiscalías.

Cientos de empresas ligadas a la ex familia presidencial

El informe registra 201 compañías relacionadas con lo que Transparencia Venezuela denomina la familia presidencial. De Freitas aclaró que esa categoría se basa en reportes e información recopilada por la organización, y no constituye por sí misma una definición judicial de responsabilidad penal.

PUBLICIDAD

La directora dijo que la mayor concentración de familiares y personas cercanas en cargos estatales se encuentra en el entorno de Cilia Flores, esposa de Maduro. “Los hijos de Cilia tienen cargos importantes, sus sobrinos... Cuando uno analiza los personajes que están en cargos de autoridad, uno ve hermanos de Cilia, a su ex esposo... Es una lista de personas que han estado en cargos importantes”.

De Freitas mencionó particularmente a Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y sobrino político de Maduro, quien ocupó funciones en la Tesorería Nacional y en la junta directiva de PDVSA. El informe lo ubica además como director interno de la petrolera estatal en el período investigado por el caso Money Flight. “Menciono a Cilia Flores en particular porque realmente cuando hablamos de la familia presidencial, la mayor cantidad de personas están de su lado”.

PUBLICIDAD

Como ejemplo de las operaciones financieras examinadas, Transparencia Venezuela incluyó el caso conocido como Money Flight, ocurrido entre diciembre de 2014 y mayo de 2015.

El pasado 15 de octubre Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron ante el tribunal federal de Nueva York (REUTERS/Jane Rosenberg)

Según el dossier, PDVSA contrajo obligaciones en bolívares y realizó pagos en dólares a una tasa preferencial. Una deuda inicial de USD 57,4 millones derivó, de acuerdo con el informe, en desembolsos por USD 1.200 millones.

El documento también alude al sobreseimiento dictado en Caracas a favor del empresario Raúl Gorrín Belisario, solicitado por la Justicia estadounidense por presunto lavado de dinero vinculado con estas operaciones. Transparencia Venezuela señala, además, que el cierre de una causa en Venezuela contra Alejandro Betancourt López, relacionada con una operación de más de USD 4.300 millones provenientes de PDVSA, antecedió al archivo de una investigación española en marzo de 2026.

PUBLICIDAD

La organización sostiene que la falta de cooperación de las autoridades venezolanas limitó el avance de causas internacionales y dificultó que se determinara el destino final de recursos públicos.

Petróleo sancionado, triangulaciones y el caso PDVSA Crypto

Durante la entrevista con este medio, De Freitas también abordó los mecanismos utilizados para la comercialización de petróleo venezolano sujeto a sanciones internacionales. La directora mencionó a Rusia, China, Irán, Malasia y una red de compañías intermediarias relacionadas con operaciones de traslado, triangulación y venta de crudo.

“China participaba claramente comprando petróleo que estaba sancionado desde el 2019”, afirmó. También se refirió a operaciones en las que el crudo pasaba por Malasia y a métodos de evasión que incluían flotas fantasma, cambios documentales e intermediarios.

De Freitas indicó que Transparencia Venezuela siguió durante años los registros aduaneros de China sobre los ingresos de petróleo venezolano. “Hasta el 2025 nosotros pudimos identificar, haciendo seguimiento a la aduana de China y los ingresos del petróleo venezolano”, afirmó, antes de señalar que esos datos dejaron de aparecer en los registros consultados por la organización.

El régimen de Maduro logró evadir las sanciones con la complicidad de aliados como China, Rusia e Irán (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Para la ONG, el problema no se limitó a las restricciones comerciales. De Freitas sostuvo que la opacidad de las operaciones petroleras permitió el manejo irregular de ingresos y dificultó conocer quiénes compraron el crudo, bajo qué condiciones se realizó cada venta y cuál fue el destino de los recursos.

“Si querían levantar las sanciones y si molestaban tanto las sanciones, ¿por qué no transparentaban entonces lo que estaban pidiendo los venezolanos y el mundo?”, cuestionó. “Publica qué produces, publica a quién se lo vendes, publica qué haces con el dinero”.

En ese contexto, situó el caso PDVSA Crypto como el mayor episodio de pérdidas asociado con la venta de petróleo. Transparencia Venezuela estima que entre 2019 y 2023 dejaron de ingresar al Estado USD 16.960 millones, aunque De Freitas mencionó versiones que sitúan la cifra en USD 23.000 millones.

“Hay quien dice que llega a 23.000 millones de dólares. Nuestros datos dan 16.960 millones de dólares”, señaló. “Fue petróleo que salió en barcos cargueros; se supone que se vendieron y no sabemos qué pasó con ese dinero porque a las arcas del país no llegaron”.

De Freitas agregó que las ventas habrían incluido el uso de criptomonedas y empresas vinculadas con personas cercanas al Gobierno venezolano. Al mencionar al empresario colombiano Alex Saab, quien se encuentra detenido en Estados Unidos, sostuvo que una eventual cooperación con las autoridades estadounidenses podría aportar información sobre esas operaciones.

La falta de datos públicos dificulta medir el perjuicio económico

La directora de Transparencia Venezuela sostuvo que la ausencia de información pública impide establecer el monto total del perjuicio causado por las operaciones petroleras y la gestión estatal durante los últimos años.

“Hace 16 años que no se publica ninguna información sobre gasto público”, aseguró. Según De Freitas, la falta de datos comenzó en 2010 y se profundizó con la interrupción de la publicación de la ley de presupuesto desde 2016.

“La ley de presupuesto no se publica desde el 2016”, añadió.

La organización calcula que el costo de la corrupción, las operaciones sin control y el endeudamiento estatal asciende a cientos de miles de millones de dólares, aunque advierte que solo auditorías extensas podrían definir una cifra definitiva.

De Freitas dijo que un reciente informe oficial sitúa la deuda pública de Venezuela cerca de USD 237.000 millones. Ese número supera los aproximadamente USD 170.000 millones que, según relató, Transparencia Venezuela había calculado mediante investigaciones sobre decisiones arbitrales, bonos, obligaciones con China y documentación judicial.

“Tendrá que haber una auditoría de cada una de esas deudas para verificar que todas son legítimas, que de verdad se debe eso y que no están pagando de más”, planteó.

De Freitas afirmó que gran parte de las obras públicas iniciadas quedaron inconclusas en Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La directora afirmó que una futura renegociación de la deuda requerirá revisar la legalidad de los compromisos, verificar el uso de los recursos recibidos y publicar las condiciones de cada obligación. También consideró que los acreedores deberán presentar documentación que valide sus reclamos.

“La negociación tiene que ser con muchísima transparencia y muchísima información para generar la confianza”, dijo.

De Freitas se refirió a los contratos vinculados con Odebrecht para ilustrar el impacto de la corrupción sobre la infraestructura venezolana. Según expresó, en varios países las investigaciones por sobornos involucraron proyectos que llegaron a completarse, mientras que en Venezuela quedaron obras sin concluir o sin resultados visibles.

“En todos los países, en casi todos los países, terminaron las obras”, afirmó. Luego contrastó esa situación con el caso venezolano: “El dinero se perdió, pero no tenemos ni los metros, ni los puentes, ni los túneles”.

Entre los proyectos mencionados figura la represa de Tocoma, una obra cuya paralización coincidió con la persistencia de problemas de generación y distribución eléctrica en distintas zonas del país.

El informe registra 110 causas judiciales en 26 países. De Freitas sostuvo que muchas de esas investigaciones enfrentan obstáculos porque Venezuela no responde solicitudes de asistencia judicial de otras jurisdicciones. “Los casos no avanzan porque Venezuela no responde solicitudes de asistencia judicial, porque Venezuela no ayuda, no colabora”, afirmó.

La organización detectó 18 expedientes en Argentina. Algunos fueron cerrados, otros tuvieron sobreseimientos y varios continúan pendientes de información. En Colombia, De Freitas indicó que Transparencia Venezuela no pudo confirmar todos los casos que medios de comunicación habían presentado como abiertos. “La justicia de Colombia es muy cuidadosa, es muy recelosa y no da información”, aseguró.

La ONG pide publicar los contratos petroleros

El informe incorpora información del Mapa de empresas en el sector petrolero 2026. Al 31 de octubre, 134 de los 303 bloques de petróleo y gas de Venezuela estaban asignados a compañías privadas, mientras que 169 permanecían bajo control de PDVSA. El registro contabiliza 63 firmas de 33 países. De ellas, 21 eran nuevas, 11 tenían proyectos en estudio y 15 habían sido desplazadas del sector.

Transparencia Venezuela advierte que la falta de contratos públicos y de datos sobre los beneficiarios finales de las compañías mantiene riesgos de lavado de dinero, conflictos de interés y uso irregular de recursos estatales.

También pide aclarar las condiciones bajo las cuales Pacific Coast Energy Co. recibió 12 bloques, ante la falta de información pública sobre capacidad de inversión, experiencia reciente y beneficiarios finales. El documento menciona además a UCC Oil and Gas, Primavera Infinita LLC —constituida en 2026 y receptora del bloque Budare-Elotes—, Suelopetrol y DP Delta Finance.

Entre las exigencias de la organización figuran la publicación de los contratos de las empresas petroleras, la identificación de sus propietarios reales y representantes, y la divulgación de información sobre compradores, precios, volúmenes y condiciones de las exportaciones autorizadas bajo la Orden Ejecutiva 14.373.

También solicita precisar el régimen fiscal de cada empresa mixta, contrato de participación productiva o licencia; informar los fondos que recibieron el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas; auditar la deuda pública, y reforzar la cooperación judicial internacional para recuperar activos.

Para De Freitas, el reemplazo de empresas privadas no reduce por sí solo los riesgos si continúan el secreto sobre los contratos y la falta de controles institucionales. “La situación institucional es fundamental”, afirmó.