La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes la creación del Comando de Sistemas no Tripulados dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con el objetivo declarado de incorporar nuevas tecnologías e inteligencia artificial a la defensa aérea del país.

“Quiero anunciar la creación del Comando de Sistemas No Tripulados, llamo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a modernizarse, a actualizarse en la nueva tecnología, incorporar la inteligencia artificial para la defensa de nuestra soberanía aérea, nunca para agredir a otro país”, afirmó Rodríguez durante el acto por el Día de la Aviación, transmitido por Venezolana de Televisión.

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El nuevo comando quedará bajo las órdenes del mayor general Jesús Alberto Peñaloza, designado en enero como director de Apresto Operacional. La mandataria también anunció la entrega de equipos, sin especificar su naturaleza, para mejorar la capacidad operativa de la Aviación Militar Bolivariana y de la Guardia del Pueblo, unidad de la Guardia Nacional Bolivariana destinada al apoyo de programas sociales y a tareas de prevención del delito.

Desde la base aérea militar de Maracay, en el estado Aragua, Peñaloza sostuvo que la iniciativa sitúa a la FANB “en la punta de lanza no solamente de la región sino del mundo”.

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El anuncio se produjo más de una semana después de que Venezuela y Estados Unidos reanudaran la cooperación técnico-militar, suspendida en 2005 por el entonces dictador Hugo Chávez. El 18 de noviembre, Rodríguez indicó que el acuerdo busca mejorar la formación y el equipamiento de la FANB frente a “amenazas comunes”, tras una comunicación con el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, se reunieron en el Palacio de Miraflores, en Caracas (Venezuela), el 18 de noviembre de 2026 (Palacio de Miraflores/Imagen facilitada por REUTERS)

La mandataria sostuvo entonces que la reanudación de los vínculos permitirá el acceso a nuevas tecnologías y calificó la alianza como “muy beneficiosa” para las fuerzas armadas venezolanas. El Ministerio de Defensa aseguró que la cooperación se desarrollará con respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Venezuela, además de apego a la Constitución.

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“Esta cooperación técnico-militar es una cooperación que hoy estamos reanudando y yo espero que la podamos llevar a sus mejores niveles para que, como lo ha dicho el secretario, podamos hacer frente a amenazas comunes”, sostuvo Rodríguez.

Por su parte, Hegseth, afirmó que el nuevo acuerdo de cooperación técnico-militar con Venezuela incluirá entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia y entrega de capacidades de defensa para combatir redes narcoterroristas y aplicar reformas en el sector de seguridad.

El jefe del Pentágono, quien tuvo un rol importante en la transición venezolana tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro, sostuvo que su presencia en Caracas era “inimaginable” un año antes. En ese sentido, atribuyó el cambio al “valor” del presidente estadounidense, Donald Trump, y a la actuación de las fuerzas militares de su país.

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El funcionario subrayó que la operación que llevó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, ante la Justicia estadounidense resolvió en horas una situación que, según sus palabras, afectó al hemisferio durante 27 años. “Lo logramos mediante la operación militar más sofisticada en la historia de América Latina, y sin una sola baja estadounidense. La operación duró apenas 48 minutos”, afirmó.

Hegseth aseguró que, a partir de esa intervención, Venezuela pasó de ser “nuestra amenaza regional más agresiva” a convertirse en “un socio de seguridad colaborador”.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, habla ante los medios el día en que él y el encargado de negocios de EE. UU. en Venezuela, John Barrett, se reúnen en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 18 de noviembre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Tras la reunión con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores, Hegseth ofreció declaraciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, que recuperó su actividad en marzo después de siete años de cierre diplomático. “Para completar la tarea de eliminar las amenazas y estabilizar Venezuela de una vez por todas, esta renovada asociación en materia de defensa no será algo meramente cosmético”, sostuvo.

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El titular de Defensa afirmó que el objetivo incluye “eliminar y erradicar” las redes narcoterroristas que, según Estados Unidos, operan en territorio venezolano y anticipó reformas en los ámbitos de seguridad y defensa, en coordinación con el Gobierno de Caracas.

Los términos del acuerdo no precisan si la cooperación permitirá una presencia militar estadounidense permanente en Venezuela o la instalación de bases, una posibilidad que la Constitución venezolana prohíbe.

El funcionario también destacó el acuerdo petrolero alcanzado en agosto, que habilitó la explotación de más del 20% de las reservas de crudo venezolano durante un período inicial de 25 años. A la comitiva estadounidense se sumó el empresario venezolano Alejandro Betancourt, propietario de North American Blue Energy Partners (NABEP). La empresa obtuvo la adjudicación de 17 campos petroleros dentro del acuerdo y Estados Unidos posee una participación del 25%, según los datos divulgados sobre el convenio.

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(Con información de EFE)