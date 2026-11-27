El director de la OMS llegó a Venezuela para fortalecer el sistema público de salud y profundizar la cooperación técnica (Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela)

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El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegó a Venezuela el jueves para reunirse con autoridades nacionales y revisar las prioridades de cooperación técnica destinadas a fortalecer el sistema público de salud. La visita busca ampliar la capacidad de respuesta de la red sanitaria venezolana en beneficio de la población

Según informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en una nota de prensa, durante los encuentros, las partes abordarán la preparación y la respuesta ante emergencias, además del acceso equitativo a medicamentos y vacunas

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En julio, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, sostuvo que la recuperación del sistema sanitario venezolano después de los terremotos del 24 de junio debía servir para corregir falencias anteriores al desastre.

El organismo trabajaba entonces junto al Ministerio de Salud para que la red recuperara su capacidad plena y para atender problemas como el acceso al agua potable y los cortes en el suministro eléctrico.

La directora de Desarrollo Sostenible del Viceministerio para Temas Multilaterales, Asbina Marín, recibió al director general de la OMS, que llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira. También estuvieron presentes en la recepción el representante de la OMS y de la OPS en Venezuela, Armando De Negri Filho, y funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

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La directora de Desarrollo Sostenible de la Cancillería, Asbina Marín, y el director de la OMS (@OPSOMSVenezuela vía X)

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) pidió al Ministerio de Salud que obtenga las vacunas previstas en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) a través del Fondo Rotatorio, con el objetivo de abastecer los centros de vacunación de Venezuela. La entidad también planteó incorporar al PAI las vacunas conjugada contra el neumococo, contra el rotavirus, la hepatitis A, la varicela, el virus del papiloma humano (VPH) y la influenza. En 2024, la SVPP advirtió que el Programa Ampliado de Inmunización no alcanzó las metas de cobertura vacunal en Venezuela durante los últimos 10 años.

La salida de unos 43 mil médicos de Venezuela figura entre los principales obstáculos para la recuperación del sistema de salud, según un informe del ex presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique Santiago López-Loyo, sobre la crisis sanitaria del país. El médico citó en octubre cifras de la Federación Médica Venezolana (FMV), que alertan sobre “una masiva migración de trabajadores de la salud” y estiman que “unos 43 mil médicos han abandonado el país”.

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“La dificultad particular que enfrenta Venezuela es el grado de destrucción actual de los servicios sanitarios, lo que hace cada vez más difícil contar con recursos tanto financieros como humanos para lograr una recuperación progresiva y definitiva, debido al altísimo nivel de emigración profesional”, sostuvo López-Loyo.

Una persona herida es trasladada al hospital Pérez Carreño (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

El informe vincula la pérdida de personal sanitario con la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país y con las dificultades para reunir los recursos necesarios para reconstruir los servicios de salud. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calcula que cerca de 7,9 millones de personas salieron de Venezuela en la última década.

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En julio de este año, la OMS alertó sobre un alto riesgo de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación en Venezuela, debido a la baja cobertura de inmunización. El director de Emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, señaló que la situación compromete en particular la prevención del sarampión y de otras patologías.

“La cobertura de vacunación en Venezuela, especialmente contra el sarampión y otras enfermedades, ya era baja, por lo que el riesgo de que se produzcan casos de sarampión y otras enfermedades es elevado”, afirmó Ugarte. “Lamentablemente, el suministro es escaso, por lo que resulta muy difícil evaluar la situación, y por eso es una prioridad evaluar la calidad del agua que se suministra a la población”, explicó Ugarte

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(Con información de EFE)