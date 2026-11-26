Fotografía cedida por Palacio de Miraflores que muestra al presidente de la compañia alemana Siemens Energy, Christian Bruch (i), hablando junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), durante una reunión este miércoles, en Caracas (Venezuela) (EFE/ Palacio de Miraflores)

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Venezuela y Siemens Energy formalizaron el miércoles una alianza para recuperar el sistema eléctrico y la infraestructura de autogeneración vinculada a la industria petrolera, mediante dos actas suscritas en Caracas durante la visita del presidente de la compañía alemana, Christian Bruch.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó del acto junto con Bruch, también director ejecutivo global de Siemens Energy, y autoridades venezolanas. Una de las actas prevé la recuperación del sistema eléctrico petrolero; la otra se orienta a la rehabilitación y el mantenimiento de la red nacional.

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Bruch señaló que el acuerdo con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y Petróleos de Venezuela (PDVSA) apunta a mejorar el servicio para que exista “más progreso” en el país.

Rodríguez afirmó que las partes van a “comenzar a trabajar ya” para recuperar el sistema eléctrico nacional y los mecanismos de autogeneración de la industria de los hidrocarburos. A su vez, sostuvo que Venezuela “estuvo imposibilitado durante más de una década para poder acceder a piezas, partes y equipos” debido a las sanciones contra el régimen del ex dictador Nicolás Maduro. “Siemens tiene más de 70 años en Venezuela y gran parte de nuestro parque termoeléctrico es Siemens. Así que yo diría que es histórica la suscripción de estas actas de inicio”, subrayó.

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El ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, calificó la jornada como “histórica” y afirmó que el convenio permitirá el acceso a nuevas tecnologías para el sector eléctrico. El funcionario sostuvo que el objetivo es “lograr la estabilización completa” del sistema.

Delcy Rodríguez promulgó la reforma de la ley del servicio eléctrico en Venezuela (EFE/ Palacio de iraflores)

La firma se concretó dos semanas después de que Delcy Rodríguez promulgara el 19 de noviembre la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que habilitó la participación privada y extranjera en la generación de energía y permitió otorgar concesiones por hasta 25 años.

“Muy importante esta reforma, va a permitir la participación, la intervención del sector privado nacional e internacional en los procesos de generación de electricidad para mejorar el servicio eléctrico nacional”, afirmó Rodríguez antes de firmar la norma.

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La mandataria rubricó la ley durante una intervención telemática en la Expo Venezuela Energética Oriente 2026, que se celebra en el estado de Anzoátegui, una de las cuatro entidades que integran la Faja Petrolífera del Orinoco.

“Es una ley que da un paso histórico, un paso adelante”, agregó Rodríguez.

La reforma, aprobada hace nueve días por el Parlamento, forma parte de los cambios legales impulsados en Venezuela para abrir sectores estratégicos a capitales extranjeros. La iniciativa llega en un contexto de aumento de la demanda eléctrica y de apertura de la industria petrolera.

El texto establece que la generación de electricidad “será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente”.

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Habitantes del Parque Nacional Morrocoy prenden fuego a escombros mientras bloquean una carretera durante una protesta por los cortes de electricidad, cerca de Tucacas, en el estado Falcón, Venezuela (Maryorin Mendez/AFP/Archivo)

La norma también impone obligaciones a las compañías petroleras. Estas deberán “asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para la ejecución de las actividades primarias, mediante modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, dirigidos a asegurar su autonomía operativa”.

Venezuela atraviesa una crisis eléctrica desde hace más de una década. Los apagones aumentaron durante el último año, en paralelo con la suba de la demanda y la apertura petrolera, y derivaron en protestas en distintos estados.

La oposición y especialistas atribuyen las fallas a la corrupción y a la falta de mantenimiento. El Gobierno chavista venezolano responsabiliza a las sanciones, fenómenos climáticos y presuntos sabotajes.

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(Con información de EFE)