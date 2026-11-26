La relatora de Naciones Unidas Margaret Satterthwaite solicitó garantías de mérito e independencia en el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. (EFE/Mariano Macz)

Guardar

La renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela quedó bajo observación de Naciones Unidas, que reclamó garantías para impedir que la selección de sus nuevos integrantes esté condicionada por intereses políticos o por vínculos con el chavismo.

Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de la organización, pidió que las designaciones respondan al mérito, incorporen controles de integridad y permitan una supervisión efectiva y amplia de la ciudadanía. Satterthwaite pidió expresamente que la elección se apoye en “criterios objetivos vinculados al mérito”, y no en condiciones que privilegien una procedencia profesional determinada.

PUBLICIDAD

Satterthwaite puso el foco en el sistema utilizado para valorar a los aspirantes. Advirtió que los criterios actuales podrían beneficiar a postulantes con carreras desarrolladas en organismos públicos, especialmente dentro del Poder Judicial y en el área penal.

Por ese motivo, recomendó que la evaluación incluya elementos adicionales a la experiencia laboral. Entre ellos mencionó la revisión de la conducta ética, la presentación de información patrimonial y la declaración de eventuales conflictos de intereses. También propuso ejercicios prácticos que permitan comprobar el conocimiento de los códigos de ética y la capacidad de aplicarlos.

La reforma del máximo tribunal forma parte de los acuerdos alcanzados durante las negociaciones entre el oficialismo y sectores de la oposición.

La relatora pidió que el proceso de selección esté abierto al escrutinio público y que organizaciones civiles y otros sectores puedan consultar los antecedentes de los postulantes, presentar observaciones fundamentadas y participar en la evaluación de las candidaturas.

PUBLICIDAD

Satterthwaite también valoró la publicación de una guía elaborada por once organizaciones venezolanas para facilitar el seguimiento ciudadano de la selección de magistrados y promover la presentación de observaciones durante el proceso.

El TSJ ha sido señalado por su cercanía al régimen chavista, y la renovación de sus integrantes es presentada en las conversaciones políticas como parte de una agenda más amplia de cambios institucionales.

La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, Dinorah Figuera, afirmó que al proceso se inscribieron más de 1.300 aspirantes y que las candidaturas deben superar varias instancias de revisión.

Figuera defendió el mecanismo y aseguró que cuenta con “más de cuatro filtros”. Entre los aspirantes se encuentran numerosos magistrados del tribunal actual, además de personas cuyos antecedentes han generado reparos de organizaciones de derechos humanos.

PUBLICIDAD

La dirigente Dinorah Figuera afirmó que más de 1.300 personas se postularon en un proceso de selección estructurado con múltiples filtros de revisión. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La renovación judicial es uno de los resultados anunciados tras el inicio, en agosto, de las conversaciones entre el oficialismo y sectores opositores. El proceso de diálogo fue impulsado en el marco de una propuesta de transición con respaldo de Estados Unidos. En los contactos se abordaron, además, el desbloqueo de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra y la revisión de normas sobre odio y financiamiento del terrorismo, utilizadas en ocasiones contra manifestantes.

Figuera sostuvo que la modificación de las normas partidarias debe preceder a otros pasos electorales, porque varias fuerzas políticas fueron inhabilitadas o perdieron el control de sus estructuras directivas por decisiones judiciales. La agenda electoral incluye cambios a la Ley de Partidos Políticos y a la normativa de procesos electorales. La oposición plantea que esas modificaciones permitan recuperar la representación de agrupaciones intervenidas o excluidas y que sus candidatos puedan solicitar la revisión de inhabilitaciones.

PUBLICIDAD

La dirigente consideró posible que Venezuela celebre elecciones en 2027, aunque señaló que todavía deben establecerse garantías políticas y civiles. La controversia por los comicios presidenciales de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro y la oposición denunció fraude, continúa como referencia central de esas demandas.

La oposición propuso reformas a la Ley de Partidos Políticos para permitir la revisión de inhabilitaciones a candidatos y agrupaciones intervenidas. (CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DE VENEZUELA (CNE))

El Consejo Nacional Electoral aún no fue renovado. También se discutió la apertura de espacios para medios de comunicación. En ciclos anteriores se anunció el levantamiento de bloqueos a páginas informativas, mientras que la ronda más reciente incluyó compromisos relacionados con licencias para estaciones de radio y canales de televisión.

PUBLICIDAD

Las partes prevén retomar el diálogo el 10 de diciembre, tras concluir el cuarto ciclo de conversaciones. Figuera afirmó que las delegaciones mantienen reuniones técnicas durante los recesos y que esperan reducir al mínimo la cantidad de ciclos necesarios para acordar una hoja de ruta.