El titular del Parlamento venezolano dijo que Edmundo González Urrutia puede regresar “cuando quiera” (Composición gráfica)

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, aseguró el jueves que el opositor Edmundo González Urrutia puede volver al país “cuando quiera”, luego de que el ex candidato presidencial, exiliado en España desde 2024, anunciara su intención de regresar la próxima semana.

“Puede venir cuando quiera. Lo españoles estarán felices”, respondió Rodríguez ante periodistas en la sede del Parlamento. El dirigente chavista encabeza además la delegación oficialista en el diálogo con un sector de la oposición en la búsqueda de la transición democrática en el país caribeño.

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González Urrutia informó que planea viajar a Venezuela para participar el sábado 5 de diciembre en una peregrinación en honor de la Virgen de Coromoto, patrona del país, convocada por la Iglesia católica en Guanare, capital del estado Portuguesa.

“Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto”, escribió el opositor en X. A la actividad también asistirá María Corina Machado, su aliada política y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

El anuncio se produjo después del retorno de Machado al país, en un escenario de mayor apertura política. González Urrutia reside en España desde 2024.

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El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, el 23 de diciembre de 2025 (REUTERS/Yara Nardi)

La posición expresada por Rodríguez contrasta con sus declaraciones posteriores a las presidenciales de julio de 2024. En ese momento, reclamó la detención de González Urrutia y Machado, a quienes acusó de integrar una “conspiración fascista” contra los comicios. En enero de 2025, el jefe del Legislativo, respaldado por el régimen del ex dictador Nicolás Maduro, pidió a los diputados que apoyaran una solicitud de arresto contra González Urrutia si regresaba a Venezuela.

Desde las elecciones de 2024, la oposición sostiene que González Urrutia obtuvo la victoria y asegura que dispone de actas electorales recopiladas por sus testigos, que publicó en una página web. El chavismo calificó esos documentos como falsos y ratificó el triunfo de Maduro. El Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó la victoria a Maduro, pero no difundió los resultados desglosados de la elección, pese a que la legislación electoral exige esa publicación. El resultado recibió cuestionamientos dentro y fuera de Venezuela.

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Por su parte, Machado afirmó que Edmundo González Urrutia regresará pronto a Venezuela, durante un acto ante estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), al cumplirse un mes de su retorno al país.

La líder opositora venezolana María Corina Machado reacciona durante un encuentro con estudiantes en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“Pronto lo tendremos aquí en Venezuela”, aseguró Machado en un mensaje que su partido, Vente Venezuela, presentó como su primera alocución a la nación desde su regreso. La dirigente recordó que González Urrutia “recibió el mandato” de la oposición el 28 de julio de 2024, fecha de las elecciones presidenciales en las que enfrentó a Nicolás Maduro. Machado lideró ese año la campaña de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en apoyo a González Urrutia. La opositora no pudo postularse debido a una inhabilitación política.

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La Premio Nobel de la paz

(Con información de EFE)