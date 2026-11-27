La Asamblea Nacional de Venezuela iniciará el trámite para derogar la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar tras acuerdos con un sector opositor. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

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El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, iniciará el procedimiento para derogar la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, una controvertida normativa que establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes promuevan o respalden sanciones internacionales contra el país. El anuncio fue realizado este jueves por Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional, quien confirmó que la iniciativa será presentada el próximo martes 1 de diciembre, en el marco de los compromisos asumidos durante las conversaciones con un sector de la oposición.

La decisión supone un cambio de posición respecto de una legislación que el propio Rodríguez defendió cuando fue aprobada, a finales de noviembre de 2024. En aquella oportunidad, el jefe parlamentario respaldó su aplicación contra quienes consideraba responsables de respaldar medidas de presión extranjeras y los calificó de “traidores a la patria”.

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Ahora, el dirigente chavista justificó la eliminación de la norma al sostener que las circunstancias políticas que motivaron su aprobación cambiaron. “Es una ley que cumplió en su debido tiempo su cometido”, afirmó ante periodistas en la sede del Legislativo.

Rodríguez argumentó que el instrumento respondió a “un momento muy puntual de una situación particular que vivía” Venezuela y que algunas de aquellas dificultades comenzaron a resolverse mediante la diplomacia. También aseguró que ningún ciudadano fue sometido a las penas máximas contempladas en la legislación y calificó su derogación como “muy sano”, al considerarla una contribución al proceso de diálogo político.

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Jorge Rodríguez argumentó que la eliminación del instrumento legal responde a cambios en las circunstancias políticas y favorece el diálogo. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Sin embargo, la norma había despertado fuertes objeciones desde su entrada en vigor. Su régimen de sanciones contempla condenas de entre 25 y 30 años de cárcel, multas de elevada cuantía e inhabilitaciones políticas de hasta seis décadas para quienes incurran en las conductas previstas por la legislación, relacionadas con el respaldo a medidas coercitivas extranjeras.

Herramienta de persecusión política

Entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos y las libertades civiles advirtieron que la amplitud de sus disposiciones podía utilizarse para perseguir posiciones políticas contrarias al régimen y restringir el debate público.

La organización Espacio Público cuestionó que la legislación pudiera servir de fundamento para retirar autorizaciones de funcionamiento a emisoras y plataformas digitales. A su juicio, sus disposiciones amplían las herramientas estatales para intervenir sobre los contenidos difundidos por los medios de comunicación.

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Acceso a la Justicia también advirtió que el alcance de la norma excede el castigo a quienes respaldaran sanciones internacionales. Su análisis señaló que puede convertirse en un mecanismo para penalizar posiciones políticas vinculadas con asuntos internos, incluidas las controversias sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reclamó que el anuncio se traduzca efectivamente en la eliminación de las restricciones.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reclamó que el anuncio se traduzca efectivamente en la eliminación de las restricciones a los medios (EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo)

La organización recordó que el artículo 21 contempla multas para los medios y la revocación de concesiones de radio y televisión cuando las autoridades consideren que sus contenidos promueven sanciones internacionales.

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El sindicato alertó sobre las consecuencias de esa disposición para el ejercicio periodístico, ya que podía exponer a un medio a castigos por publicar una entrevista, reproducir declaraciones o informar sobre cuestiones de interés público. “Restringe la libertad editorial y el derecho de la ciudadanía a estar informada”, sostuvo el SNTP.

La derogación forma parte de una revisión legislativa acordada durante el tercer ciclo de conversaciones entre representantes del chavismo y un sector de la oposición, celebrado en octubre. La agenda también contempla modificaciones a otras disposiciones cuestionadas por su impacto sobre las libertades políticas y civiles.

Entre ellas figura la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, cuya reforma está en proceso de consulta bajo la coordinación del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante.

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La organización Acceso a la Justicia afirmó que la legislación permite sancionar posturas sobre el proceso electoral de julio de 2024.

Rodríguez aclaró que, a diferencia de la Ley Simón Bolívar, en este caso no se propone una eliminación completa, sino una transformación de su estructura sancionatoria. El objetivo anunciado es sustituir las disposiciones penales por mecanismos administrativos y educativos.

“Es un proceso para transformar una ley que tiene elementos punitivos en una ley que tenga principalmente elementos formativos”, explicó. También aseguró que la reforma buscará eliminar los componentes que actualmente tipifican delitos.

El regreso de Edmundo González Urrutia

Durante sus declaraciones, el presidente del Parlamento también se refirió a la posibilidad de que Edmundo González Urrutia regrese a Venezuela. El dirigente opositor, que permanece exiliado en España desde 2024, anunció que tiene previsto volver al país para participar en una peregrinación religiosa convocada para el 5 de diciembre en Guanare, estado Portuguesa.

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“Puede venir cuando quiera. Los españoles estarán felices”, respondió Rodríguez al ser consultado sobre el anuncio.

La declaración contrasta con los antecedentes del jefe legislativo frente al ex candidato presidencial. En julio de 2024, después de las elecciones cuya victoria fue adjudicada al dictador Nicolás Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Rodríguez pidió encarcelar tanto a González Urrutia como a María Corina Machado, a quienes acusó de participar en una supuesta conspiración.

Meses después, en enero de 2025, volvió a solicitar respaldo parlamentario para promover la detención del dirigente opositor si ingresaba al territorio venezolano.

Jorge Rodríguez afirmó que González Urrutia puede ingresar al país, una postura que contrasta con sus pedidos anteriores de detención. (Foto cortesía prensa del Presidente electo)

González Urrutia obtuvo la victoria en los comicios de 2024 y existen actas electorales que respaldan ese resultado. La oposición publicó copias de esos documentos y denunció que el CNE proclamó a Maduro sin divulgar el desglose completo de los resultados, pese a las exigencias de transparencia.

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El chavismo rechazó las actas presentadas por la oposición y mantuvo su reconocimiento de Maduro como ganador.