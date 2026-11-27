María Corina Machado activó asambleas vecinales para elaborar un programa de gobierno (Créditos: Vente Venezuela)

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La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, puso en marcha un sistema de asambleas vecinales para recoger propuestas destinadas a un programa de gobierno y a una transición democrática en Venezuela. “Esto es histórico, esto es la ejecución de la ciudadanía. Van a ser las bases de la nueva República vamos a trabajar juntos”, afirmó Machado.

La iniciativa, que se extenderá durante varios meses, aspira a reunir a más de un millón de participantes. Durante su primer día, el equipo de Machado contabilizó cerca de 2.000 encuentros con vecinos en Venezuela y en el exterior.

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Los participantes responderán 19 preguntas que integrarán la plataforma digital Punto de Acuerdo. El cuestionario incluye asuntos como la fecha de las elecciones presidenciales, modificaciones en los sistemas de justicia, educación y salud, salarios, pensiones y el papel de los sectores público y privado.

La dirigente participó el jueves en una asamblea en La Vega, un barrio popular de Caracas, donde defendió la participación ciudadana en la definición de las medidas para una eventual nueva administración. “Lo que aquí se levante va a orientar, sin duda alguna, el programa de gobierno de María Corina”, declaró a la agencia AFP Fabio Valentini, gerente general de la plataforma.

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Vente Venezuela, el partido de Machado, propone convocar elecciones en 2027, mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo que habrá comicios, aunque todavía no anunció una fecha.

María Corina Machado con vecinos en La Vega, Caracas (@VenteVenezuela vía X)

El lanzamiento de la iniciativa ocurrió un día después de que la opositora prometiera una transición con “la verdad sin rencor y la justicia sin venganza” ante miles de estudiantes de la principal universidad del país. Machado regresó a Venezuela hace un mes, después de casi un año en la clandestinidad y de diez meses de exilio.

a dirigente denunció fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024: “Vamos a trabajar juntos (...) todo un movimiento del pueblo organizado es indetenible”, agregó durante el encuentro en La Vega.

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El miércoles, Machado presentó un plan de gobierno para unas eventuales elecciones en Venezuela, que propone una alianza estratégica con Estados Unidos, instituciones sujetas a la ley, la liberación de los presos políticos y una Fuerza Armada apartada de ideologías partidistas.

Machado expuso sus planteos ante estudiantes y activistas en la Universidad Central de Venezuela (UCV), un espacio público del que aseguró que permaneció excluida durante años. La dirigente afirmó que el país cuenta con la “madurez cívica” para afrontar una transición que calificó de “compleja” y “exigente”.

Students attend a meeting with Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado at the Central University of Venezuela (UCV) in Caracas, Venezuela, November 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La opositora sostuvo que ese proceso debe buscar el reencuentro nacional y basarse en “la verdad sin rencor y la justicia sin venganza”. También propuso una “refundación histórica” para constituir un “estado federal”.

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En materia internacional, Machado planteó recuperar la “vocación natural de entendimiento” de Venezuela con los países democráticos, con especial énfasis en Estados Unidos. Su propuesta contempla un acuerdo amplio y de largo plazo sobre seguridad, fortalecimiento de la democracia regional e institucionalidad, energía, minería, comercio y migración.

Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado applauds during a meeting with students at the Central University of Venezuela (UCV) in Caracas, Venezuela, November 25, 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

“Esta relación se sostendrá sobre la base más firme posible, los valores compartidos entre dos pueblos soberanos. Enfrentamos un desafío monumental y tenemos el derecho y la obligación de ser muy ambiciosos. Vamos a trabajar juntos para levantar sobre la tierra arrasada las instituciones que van a perdurar por generaciones”, manifestó.

Machado prometió que los jueces, policías y militares no serán personas a las que los ciudadanos deban temer, ni funcionarios que “puedan aprovecharse de su posición”. Añadió que los tribunales garantizarán los derechos de todos y que las comisarías protegerán a cada ciudadano y sus bienes.

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La dirigente también defendió una Fuerza Armada venezolana que cumpla con el “deber que le otorga la Constitución” y forme a “oficiales y soldados íntegros”.

(Con información de AFP y EFE)