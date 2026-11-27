La Asamblea Nacional derogará una ley cuestionada por la sociedad civil.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que derogarán la llamada “Ley Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”, que impone hasta 30 años de prisión y la inhabilitación política de por vida a quienes apoyen las sanciones internacionales contra el país.

El hermano mayor de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, señaló que resolvieron eliminar esta norma, tras participar en los debates del proceso de negociación con la oposición, cuyo cuarto ciclo cerró este 23 de noviembre.

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“Los procesos legislativos son dinámicos. Esa ley obedeció a un momento muy puntual de una situación que vivía Venezuela, y es una situación que por la vía de la diplomacia de paz que ha defendido la presidenta Delcy Rodríguez, hemos venido solventando”, apuntó el líder del Parlamento.

Rodríguez precisó que “no hay ningún venezolano o venezolana que haya sido sometido a los extremos establecidos en esa ley y creemos muy sano y como un aporte al proceso de diálogo, que esa ley sea derogada”.

El jefe de la delegación chavista en la negociación solicitó a los venezolanos que confíen en el diálogo, que se adelanta bajo el auspicio de Estados Unidos. “Lo que estamos buscando es que los acuerdos sean para que todas y todos podamos volver a convivir en un clima de paz, democrático”, enfatizó.

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Clamor

Distintas organizaciones de la sociedad civil habían demandado la anulación de la Ley Simón Bolívar, que el chavismo promulgó en respuesta a una norma aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 18 de noviembre de 2024 denominada BOLÍVAR, que prohibía al gobierno estadounidense firmar convenios con personas o empresas relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional y jefe de la delegación chavista en el proceso de negociación, Jorge Rodríguez, pidó a la ciudadanía confianza en el diálogo que adelantan con la oposición. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

La ONG Transparencia Venezuela expuso en un informe que ese texto formaba parte de un andamiaje jurídico que “carece de bases constitucionales sólidas, contradice estándares internacionales, genera efectos adversos en la gobernanza democrática y es incompatible con una democracia plural”.

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En el marco de la negociación, las partes han acordado revisar una serie de leyes, incluida la de Contraloría, que ha sido utilizada por el oficialismo para inhabilitar a la líder opositora María Corina Machado, así como a otros dirigentes.

Mientras avanza la discusión sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las delegaciones informaron que están revisando la regulación de los partidos políticos, vía para resolver la intervención judicial que afecta a diversas organizaciones políticas de la disidencia.