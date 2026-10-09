Cecodap: casos de ideación suicida en adolescentes y niños en Venezuela siguen en aumento

Unos niños participan en una actividad en un refugio improvisado para personas desplazadas gestionado por las Naciones Unidas en un campo de béisbol, tras los terremotos del 24 de junio, en Catia La Mar, estado de La Guaira, Venezuela, el 9 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

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Un informe de Cecodap -ONG que defiende y promueve los derechos de las personas menores de edad- revela que “la tendencia de casos sobre ideación suicida en niños, niñas y adolescentes en Venezuela continúa en aumento”.

La organización detalla que su Servicio de Atención Psicológica alcanzó en 2025 una “cifra récord” de 30.828 personas asistidas, 124,64% más que lo registrado en 2024, mientras que en los primeros seis meses de 2026 ya había tratado 15.349 personas.

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“En el marco de la atención especializada, el informe advierte que la ideación suicida estuvo presente en el 22,8% de los casos atendidos durante 2025 (605 casos), evidenciando la urgente necesidad de visibilizar la problemática y fortalecer los servicios de apoyo psicosocial en el país”, resalta Cecodap.

El análisis reivindica la importancia de la “atención oportuna” para salvar vidas, pues destaca que “ninguno de los casos graves atendidos por el equipo tuvo un desenlace fatal”.

Cecodap apunta que “en seis de cada diez casos (61,3%), son las madres quienes buscan la ayuda psicológica para sus hijos, reflejando el esfuerzo y la sobrecarga cotidiana que enfrentan las mujeres en los hogares venezolanos”.

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Auxilio

“Casi una de cada cuatro solicitudes (22,6%) la hacen directamente los propios adolescentes utilizando internet o su celular, demostrando su necesidad de ser escuchados y de encontrar orientación. Ante la falta de información oficial y de campañas públicas de prevención, muchos adolescentes recurren a buscadores o asistentes virtuales de IA cuando experimentan malestar emocional o dudas sobre lo que sienten”, detallan.

Apuntan que “las alteraciones del estado de ánimo representan más del 35% de las consultas, manifestándose principalmente en llanto frecuente, desánimo, tristeza profunda y ansiedad”, siendo los jóvenes entre 12 y 17 años “quienes sufren más problemas relacionados con la tristeza y la falta de proyecto de vida”.

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Dos niños ascienden por unas escaleras en el vecindario de Catia, el miércoles 1 de marzo de 2023, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

El informe advierte sobre el impacto de la crisis venezolana en los hogares. “El estrés por los bajos ingresos, las fallas en los servicios públicos y la falta de recursos generan tensiones que terminan explotando en discusiones familiares o problemas de comportamiento en los niños”, alertan los expertos.

El equipo de Cecodap desarrolló un despliegue especial con motivo del doblete sísmico que impactó la región centro-norte de Venezuela el 24 de junio, atendiendo a 6 mil 508 personas -3 mil 53 niños y 3 mil 455 adultos- entre julio y septiembre.

Allí encontró que “las mujeres adultas concentran el 36,98% de las consultas por alteraciones anímicas y las niñas el 18,87%, lo que refleja la fuerte sobrecarga emocional y de roles de cuidado que experimentan las mujeres durante la emergencia”.

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