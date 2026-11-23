Fotografía de archivo en el que se ve a Nicolás Maduro junto a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodriguez, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

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Entre los más de mil aspirantes a ocupar un puesto en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hay nombres que han encendido las alarmas por su participación en el aparato represivo del régimen chavista. Tanto, que el profesor Guillermo Aveledo Coll, miembro del Comité de Postulaciones Judiciales, se apuró en aclarar: “Figurar en esa nómina no significa estar aprobado ni seleccionado”.

“Se abre ahora el lapso de 15 días para impugnaciones ante la Asamblea Nacional y el Comité de Postulaciones Judiciales. Es un momento clave de participación ciudadana y control: quienes tengan observaciones o elementos objetivos tienen aquí una vía formal para plantearlos”, manifestó Aveledo Coll, tratando de calmar los ánimos que se exacerbaron en las redes sociales por la indignación que han producido ciertas candidaturas como la de la actual presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez.

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La ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) destacó que “las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos tienen el derecho expreso -y el deber con su propia memoria- de impugnar a quienes, por acción u omisión, hayan participado, encubierto o convalidado los abusos que han sufrido”.

Familiares de presos políticos exigen un Tribunal Supremo de Justicia que sea imparcial y atienda sus reclamos. (@Clippve)

“Como sociedad todos tenemos la responsabilidad de contribuir en este proceso, pero la participación de quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos es fundamental para asegurar que quienes lleguen a impartir justicia no tengan ninguna responsabilidad en el dolor que han sufrido”, argumentó (JEP).

El proceso de impugnación comenzó el 21 de noviembre y se extenderá hasta el 5 de diciembre. “En paralelo, continúan las revisiones técnicas del Comité”, acotó Aveledo Coll, subrayando que aplicarán los criterios de admisibilidad, así como “la puntuación pormenorizada de recaudos y entrevistas según el baremo” que diseñaron para evaluar a los juristas.

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En la mira

El fundador de la ONG Un Mundo Sin Mordaza, Rodrigo Diamanti, llamó a objetar la candidatura de la ex viceministra y vicefiscal de la República, Katherine Haringhton, a quien identificó como “brazo ejecutor de la Fiscalía para perseguir a la disidencia”, y responsabilizó por la muerte del preso político Rodolfo González, quien se quitó la vida en los calabozos de El Helicoide el 12 de marzo de 2015.

Miembros de la sociedad civil rechazan la postulación de la ex viceministra Katherine Haringhton.

“Yo mismo la conocí en los pasillos del Palacio de Justicia cuando estaba esposado, porque fue ella quien ordenó el allanamiento de la sede de Un Mundo Sin Mordaza, ordenó mi detención y la de cientos de inocentes”, dijo Diamanti sobre Haringthon, a quien han vinculado sentimentalmente con el ministro de Defensa, Gustavo González López.

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La ONG Acceso a la Justicia encontró en la lista de aspirantes los nombres de 17 de los 20 magistrados que están en ejercicio. “Frente a las postulaciones de casi todos los magistrados actuales del TSJ, incluso de suplentes, nos preguntamos lo siguiente: si el acuerdo político era para renovar el TSJ por falta de confianza en el actual, ¿por qué se postulan los actuales? ¿Para qué llevar adelante un procedimiento tan costoso y complejo si no hay la voluntad política genuina de hacer cambios?”, cuestionó.

Al evaluar el perfil de los candidatos, el abogado y vocero de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, sentenció: “Los perpetradores no pueden ser magistrados”.

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