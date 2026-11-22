Personas se manifiestan de manera silenciosa para exigir justicia y la libertad de los presos políticos, en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez)

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A un día del cierre previsto de la cuarta ronda de conversaciones, la liberación de todos los presos políticos sigue como exigencia central de la oposición que dialoga con el chavismo en Venezuela. El exdiputado Jorge Millán, integrante de la delegación opositora, declaró que Estados Unidos, garante del proceso, acompaña esa demanda.

La oposición entregó propuestas sobre este asunto durante el tercer ciclo de negociaciones, celebrado en octubre, y mantiene el tema en la agenda de la mesa. “Hemos trabajado con los Estados Unidos, que es el garante de este proceso, para que dejen de existir los presos políticos”, afirmó Millán en una entrevista con Venevisión.

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El dirigente vinculó las excarcelaciones con la celebración de futuras elecciones y sostuvo que el país debe eliminar las categorías asociadas a detenciones políticas. La delegación opositora busca que ese planteamiento se traduzca en acuerdos dentro del proceso que ambas partes desarrollan en Caracas.

Se espera que el lunes finalice la cuarta ronda de diálogos entre la oposición y el chavismo en Venezuela (@jorgerpsuv)

La situación de los detenidos militares añadió presión a las conversaciones. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que se prohibieron las visitas familiares a los 36 militares que llevaban 13 días en huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda.

La organización pidió atención médica inmediata, justicia, revisión de los expedientes y el fin de los retardos procesales. De los 36 manifestantes, el comité considera que 35 están detenidos por motivos políticos, mientras que el restante se sumó a la protesta para denunciar su propio retardo procesal.

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La líder opositora María Corina Machado difundió una carta suscrita por más de 150 militares presos en Ramo Verde, quienes denunciaron una “situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica”. En el documento, los firmantes solicitaron que se evalúe la libertad en el exilio para los detenidos por razones políticas, con respaldo de Noruega y otros países.

Efectivos militares custodian la entrada del Centro de Procesados Militares de Ramo Verde en el estado Miranda.

Las delegaciones, encabezadas por Jorge Rodríguez por el chavismo y Dinorah Figuera por la oposición, tenían previsto concluir el lunes su cuarta ronda en el Hotel Gran Meliá Caracas. Según la agencia, el ciclo comenzó el 13 de noviembre y se prorrogó por el volumen de asuntos pendientes, entre ellos leyes sobre derechos políticos y la Ley de Financiamiento al Terrorismo.

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Las partes han avanzado en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y en el desbloqueo de sitios web, aunque siguen sin ejecutar acuerdos sobre normas usadas para inhabilitar políticos y sobre la recuperación del oro retenido en el Banco de Inglaterra. La eventual renovación del Consejo Nacional Electoral aparece como paso previo para convocar elecciones, mientras la oposición mantiene la presión para que las negociaciones pongan fin a las detenciones que denuncia como políticas.