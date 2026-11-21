Un uniformado cerca de la cárcel de Ramo Verde (Archivo)

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Familiares de más de 30 militares detenidos en Venezuela reclamaron este viernes atención médica urgente para los reclusos, que cumplen 11 días en huelga de hambre en demanda de libertad, revisión de expedientes y el fin de las demoras judiciales.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) difundió a través de la red social X un video de Eladia Vásquez, madre del sargento segundo Hevert David Glod Vásquez, detenido en la cárcel de Ramo Verde, cercana a Caracas.

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La mujer alertó que la vida de su hijo “se apaga poco a poco” y que “cada día su cuerpo es más débil”. Por este motivo, pidió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que verifique el estado de salud de Glod Vásquez y de los demás militares que participan de la protesta.

“No esperemos a que esto termine en una tragedia fatal”, expresó Vásquez. La madre del militar denunció que no recibió respuestas de las autoridades y señaló que el miércoles su hijo fue sometido a una apertura de juicio, bajo la acusación de traición a la patria.

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El CLIPP informó a la agencia EFE que 36 personas participan de la huelga. De ese total, 35 permanecen detenidas por motivos políticos en Ramo Verde, entre ellas Glod Vásquez, mientras que otra se sumó para denunciar retrasos en su causa.

La organización advirtió que, después de 11 días sin ingerir alimentos, varios presos “están descompensados y sus vidas corren peligro”. Por esa razón, solicitó atención médica especializada e inmediata, la incorporación de los casos a las discusiones políticas y la liberación plena de todos los presos políticos.

La cárcel de Ramo Verde (EFE/Miguel Gutiérrez)

El miércoles, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó que 19 militares ya presentaban “cuadros de descompensación física”, una situación que, según la ONG, pone en riesgo su integridad y sus vidas. La entidad también pidió al CICR asistencia humanitaria y una evaluación médica de los detenidos.

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Esta semana, el OVP reclamó un pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hace una semana, Human Rights Watch (HRW) informó que recibió “reportes preocupantes” sobre los reclusos y pidió verificar su salud, además de garantizar atención médica, agua y visitas.

“El cuadro clínico de los privados de libertad se ha agravado drásticamente. Según un reporte humanitario recopilado hasta el 15 de noviembre, los huelguistas sufren descompensaciones, dolores estomacales, mareos, náuseas, debilidad y desorientación, además de complicaciones por patologías previas en al menos 18 de ellos”, reportó la ONG Justicia Encuentro y Perdón el miércoles.

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El sábado pasado, la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado publicó una carta suscrita por más de 150 militares encarcelados en Ramo Verde. En el documento, los detenidos denunciaron una “situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica” por “la inobservancia y violación sistemática” de sus “garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso”. Los militares propusieron la posibilidad de obtener la libertad bajo la condición de exilio y solicitaron apoyo a Noruega y a otros países.

La misiva de los militares a la que tuvo acceso María Corina Machado (@MariaCorinaYA)

“A estos ciudadanos militares les han violado todos sus derechos humanos y garantías. Con inmenso coraje han decidido alzar sus voces a través del recurso más extremo: la huelga de hambre. Que este grito de libertad desde allí, aferrados a esa reja, se escuche en el mundo entero. No están solos. ¡Su país los acompaña exigiendo justicia y Libertad!”, escribió la líder opositora vía X.

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Machado afirmó en su cuenta de X que recibió la carta a través de familiares de los presos políticos de Ramo Verde y solicitó respaldo para que “el mundo entero sepa lo que ellos están sufriendo”.

(Con información de EFE)