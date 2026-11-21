La Corte Internacional de Justicia delibera sobre la validez del laudo tras la culminación de las audiencias del litigio en mayo de 2026 (Photo by Roberto CISNEROS / AFP)

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El Gobierno de Guyana rechazó cualquier diálogo con Venezuela sobre la disputada región del Esequibo y reiteró que la controversia fronteriza debe resolverse ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El ministro de Asuntos Exteriores guyanés, Hugh Todd, afirmó este sábado que Georgetown mantiene una posición definida sobre el territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados. “Guyana ha sido muy clara y firme: no mantendremos conversaciones bilaterales con Venezuela sobre la controversia relativa al Laudo Arbitral de 1899”, declaró.

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Según el ministro, la CIJ podría emitir su fallo durante el primer trimestre de 2027. Guyana defiende que el laudo resultó “perfecto, definitivo y completo”, por lo que considera que estableció de forma concluyente el límite territorial con Venezuela.

La respuesta de Georgetown llegó un día después de que la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, reafirmó el rechazo de Caracas a la decisión y a la competencia de la Corte Internacional de Justicia.

“Venezuela reafirma su postura histórica de rechazo al fraudulento laudo arbitral de 1899 así como el no reconocimiento de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de ninguna decisión relacionada que emane de este órgano”, expresó Rodríguez en un comunicado difundido en sus redes sociales.

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La mandataria encargada Delcy Rodríguez ratificó que Venezuela desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la controversia territorial (EFE/ Miguel Gutiérrez)

La mandataria encargada insistió en que el Acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el instrumento aplicable para resolver el diferendo. Ese documento, firmado entre Venezuela y Reino Unido antes de la independencia guyanesa, estableció mecanismos para buscar una salida a la disputa surgida por el laudo de 1899.

Rodríguez volvió a exhortar a Guyana a negociar de manera directa y cuestionó que Georgetown recurriera a organismos externos. “Ningún país puede pretender zafarse de sus obligaciones internacionales amparándose en terceros o en órganos externos incompatibles con sus obligaciones preexistentes”, afirmó.

Guyana, por el contrario, sostiene que el Acuerdo de Ginebra permite acudir a la CIJ y reconoce al tribunal como la autoridad competente para pronunciarse sobre la controversia. Todd señaló que la posición de su Gobierno excluye una negociación bilateral sobre la frontera, debido a que el caso ya se encuentra en la etapa final ante la corte con sede en La Haya.

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El intercambio de posiciones ocurrió después de que Estados Unidos reiteró su respeto por el laudo arbitral de 1899. El Departamento de Estado indicó que esa delimitación debe mantenerse salvo que una autoridad jurídica competente o un acuerdo entre las dos partes establezca una nueva frontera.

Caracas defiende que el Acuerdo de Ginebra de 1966 constituye el único mecanismo aplicable para resolver la disputa limítrofe por la vía directa (REUTERS/Bruno Kelly)

“Dicho laudo debe ser respetado, a menos que —o hasta que— un órgano jurídico competente o el consentimiento de ambas partes establezcan una nueva delimitación fronteriza”, señaló el Gobierno estadounidense.

La declaración de Washington respondió a informaciones que apuntaron a que un funcionario estadounidense planteó a Georgetown la posibilidad de ceder a Caracas una parte del Esequibo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Guyana informó que recibió garantías de Estados Unidos de que su postura sobre la controversia no cambió.

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Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018 con el objetivo de que el tribunal confirmara la validez jurídica del laudo de 1899. La corte celebró en mayo de 2026 las audiencias sobre el fondo del asunto y actualmente delibera antes de dictar sentencia.

(Con información de EFE)