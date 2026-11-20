Profesores y estudiantes de las universidades han encabezado las protestas contra el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Guardar

Una encuesta del Observatorio de Universidades de Venezuela (OBU) señala que 54% de los estudiantes de educación superior han pensado en abandonar sus carreras, principalmente por la necesidad de trabajar.

“La permanencia en la educación superior enfrenta obstáculos que comprometen la continuidad de las trayectorias estudiantiles”, advierte el OBU en su informe, enfatizando que “la garantía del derecho a la educación exige políticas que no se limiten al acceso, sino que atiendan las condiciones que hacen posible continuar y culminar los estudios”.

PUBLICIDAD

El sondeo alcanzó a 2 mil 147 estudiantes de 45 instituciones públicas y siete privadas en los 24 estados del país. Entre sus resultados destaca que 55% de los estudiantes reciben clases presenciales de uno a tres días a la semana.

A partir de este dato, recuerdan que “la calidad de la experiencia educativa depende no solo de la modalidad, sino también de la regularidad de las clases, la disponibilidad docente, la interacción pedagógica y las oportunidades efectivas de aprendizaje”.

En cuanto a las condiciones básicas de funcionamiento de las instituciones de educación superior, indican que 88% no tiene servicio de agua continua, 80% no cuenta con baños que funcionen con frecuencia y 56% sufre regularmente los cortes del sistema eléctrico.

PUBLICIDAD

Estudiantes caminan en un pasillo de la Universidad Central de Venezuela durante un paro nacional en el que se sumaron profesores de universidades y escuelas públicas, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña

De hecho, más de la mitad (52%) identificó a los cortes de electricidad como el principal problema de las universidades, solo superado por la falta de transporte (54%) para trasladarse a las casas de estudio. El tercer inconveniente mencionado fue la falta de profesores con un 38%.

“Las condiciones materiales de las instituciones limitan el ejercicio efectivo del derecho a la educación universitaria. El derecho a la educación no se agota en el ingreso a una institución; también comprende la posibilidad de estudiar en condiciones dignas y apropiadas”, argumenta el OBU.

Limitaciones

Nueve de cada diez estudiantes consultados manifestaron que no tienen acceso a Internet de forma continua, misma proporción que confesó que su principal recurso tecnológico para avanzar en los estudios es su propio teléfono inteligente.

PUBLICIDAD

“La precariedad de los servicios y de los recursos tecnológicos condiciona las posibilidades de desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje efectivos”, sostiene el OBU, tras exponer que “aunque el teléfono inteligente tiene una presencia extendida entre los estudiantes, este recurso no sustituye todas las posibilidades que ofrecen otros equipos para investigar, producir contenidos, realizar actividades especializadas o participar en entornos virtuales de aprendizaje”.

Un hombre carga una pancarta que dice "Universidades dignas" durante una protesta por mejores condiciones laborales frente al Ministerio de Educación en Caracas (Venezuela). EFE/Rayner Peña

Con respecto a los costos económicos para estudiar, la encuesta refleja que 51% destina de 40 a 80 dólares a este fin, 29% de 160 a 400 dólares, y 10% 400 dólares o más. A su vez, 46% dijo que no recibe ningún beneficio socioeconómico.

PUBLICIDAD

“Estos hallazgos permiten observar una transformación de la experiencia universitaria: estudiar supone cada vez más movilizar recursos personales, familiares y comunitarios para compensar limitaciones institucionales. La posibilidad de desarrollar una trayectoria académica depende, en mayor medida, de las condiciones materiales de los estudiantes, de su capacidad para resolver problemas cotidianos y de las características de la institución y el territorio en que estudian”, concluye el análisis.