El asalto al Fuerte Paramacay en agosto 2017 representa la operación militar con fines políticos más importante durante los años del chavismo en el poder

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Tres fusiles de asalto AK-103 de fabricación rusa, junto con cuatro cargadores de 30 cartuchos cada uno, fueron robados en la alcabala principal de la Academia Militar de la Aviación Bolivariana, centro de formación superior de los oficiales de comando de la Aviación Militar Bolivariana. El instituto se ubica en Boca de Río, en la carretera nacional Maracay-Mariara, junto a la Base Aérea Mariscal Sucre.

El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral N.° 44 Aragua, general de división Francisco Javier Sánchez Carballo, afirmó en un reporte interno que “fue estúpido cómo a esos cadetes les robaron los fusiles”. Además, desmintió que el asalto fuera ejecutado por un grupo comando.

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Según el primer reporte del general de brigada Ronald Rolando González Ortega, director de la Academia, el hecho ocurrió a las 10:45 de la mañana de este domingo 23 de noviembre 2026, cuando “dos individuos armados, en una motocicleta, apuntaron a los cadetes que se encontraban de servicio despojándolos del armamento”.

Los cadetes de guardia fueron identificados como el alférez Frank Alexander Jovani Becerra Bohorquez, a cargo de la guardia; la brigadier Andrea Valentina Beltrán Dorante, primera auxiliar de alcabala; y la cadete de segundo año Yulimar Nazareth Rivas Correa, segunda auxiliar.

Las autoridades desplegaron un intenso operativo militar y policial en Aragua para ubicar a la pareja, que se desplazaba presuntamente en una Kawasaki KLR 650 roja, de alto rendimiento y “muy usada por las bandas criminales del centro del país”. Los esfuerzos se concentran también en recuperar las armas: tres fusiles Kalashnikov AK-103 con los seriales 081649004, 081648741 y 081649064.

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Sede de la Academia Militar Bolivariana

Sánchez Carballo indicó que notificó lo ocurrido al ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón; al ministro de la Defensa, general de jefatura Gustavo Enrique González López; y al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, mayor general Rubén Darío Belzares Escobar. “Estamos haciendo las labores y los organismos de inteligencia están montados para dar con esos fusiles”, afirmó.

No ha habido pronunciamiento alguno del Comando Estratégico Operacional d la Fuerza Armada (Ceofanb) ni de la Aviación Militar o su comandante general el Mayor General Royman Antonio Hernández Briceño.

Antecedentes

No es la primera vez que se reporta el robo de fusiles de la Fuerza Armada venezolana. El 8 de octubre de 2023 desaparecieron 31 fusiles AK-103 del Batallón de Infantería de Marina “Contralmirante Renato Beluche”, en la Base Naval de Punto Fijo, estado Falcón.

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Tres de las armas fueron halladas flotando en el mar y una entre matorrales. Trece militares fueron imputados y procesados por la justicia penal militar, y según la investigación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, una capitana de corbeta habría facilitado el ingreso de los civiles al búnker de armas.

Los oficiales Ronald González Ortega y Francisco Sánchez Carballo portan uniformes de campaña de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Igualmente, en abril 2024, sujetos con prendas alusivas al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) interceptaron un vehículo militar en la troncal 10, entre Upata y San Félix, estado Bolívar, y se llevaron tres fusiles AK-103 y 37,5 kilos de oro.

El medio Últimas Noticias reportó que cuatro meses después, la Guardia Nacional recuperó uno de los fusiles y cinco personas, presuntos integrantes de la banda “El Comandante”, fueron detenidas.

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Hay un lote de armas cuyo destino es un misterio desde que el 22 de diciembre 2019, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, ex funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y miembros de la etnia indígena Pemón asaltaron el Batallón 513 “GD Mariano Montilla Padrón”.

Extrajeron 3 escopetas calibre 12 MML, 2 ametralladoras tipo MAG, 131 fusiles AK-103, 216 granadas MGL, 6 lanzagranadas tipo MGL, 45 cajas de cartuchos, calibre 12 MML, 2.742 cartuchos eslabonados calibre 7,62X51 MML, 1.792 cartuchos calibre 7,62X51 MML, 266 cartuchos calibre 7,62X51 MML, 20.550 cartuchos calibre 7,62X39 MML, 527 cargadores de AK-103, con 15.785 cartuchos calibre 7,62X39 MML, 685 cargadores de fusil AK-103, 5 chalecos tipo MGL y 3 visores de visión nocturna.

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El comandante Estratégico Operacional y el Comandnate General de la Aviación El comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, MG Royman Antonio Hernández Briceño.

De ello la Fuerza Armada recuperó: 121 AK-103 y 526 cargadores de esos fusiles; dos AFAG, cinco granadas P-40, tres lanza cohete RPG, 191 granadas MGL, 3 escopetas calibre 12mm, 14 cajas de madera contentivas de cartuchos AK-103, chalecos tácticos y chalecos de MGL, 98 bayonetas de AK-103, 4 miras telescópicas de AK-103, 2 visores nocturnos, 2 pistolas lanza señal, entre otras cosas. El resto del armamento fue negociado en territorio colombiano y brasileño.

En abril 2019, el profesor Javier Tarazona Sánchez, coordinador general de FundaRedes, consignó, ante el Ministerio Público, la lista de los seriales de armas y municiones, 228 mil en total desaparecidas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, advirtiendo que “muchas de ellas han servido para la comercialización o entrega a grupos irregulares, bandas criminales, hampa común, entre otras organizaciones ilícitas”.

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La madrugada del 6 de agosto 2017, con el asalto al Fuerte Paramacay, ocurre una de las extracciones de armas, por razones políticas, más importantes en la llamada Operación David, liderizada por el capitán (GNB) Juan Carlos Caguaripano Scott, contra la sede de la 41 Brigada Blindada del Ejército en Naguanagua, estado Carabobo.

En lo que el grupo llamó un alzamiento cívico-militar a la importante instalación militar, logró extraer un centenar de fusiles AK-103, cargadores, lanzagranadas de 40 mm, granadas, pistolas y bayonetas. Caguaripano y un grupo de civiles y militares fueron condenados a entre 14 y 30 años de prisión.

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