FOTO DE ARCHIVO. Una bandera de Venezuela ondea mientras los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (Venezuela), el 5 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

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A cinco meses del doblete sísmico que se ensañó particularmente contra el estado La Guaira, los comerciantes de la región no han recibido la ayuda prometida y se preguntan: ¿dónde está el dinero ofrecido por el gobierno interino de Delcy Rodríguez?

“Recién ocurridos los hechos, hubo dos censos para apoyar a quienes sufrieron pérdidas en infraestructuras, equipos y mercancía. En el sondeo que realizó la Cámara de Comercio de La Guaira, pocos comerciantes informaron haber recibido créditos”, señala la primera vicepresidenta de esa institución, Cipriana Ramos.

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Ramos enfatiza que hasta la fecha, “no hay datos ni de cuántos comerciantes resultaron beneficiados ni del monto otorgado”. El organismo gremial se ha reunido con representantes de bancos públicos y privados para obtener información sobre la evolución de los desembolsos. De manera extraoficial, en las entidades del Estado les respondieron que habrían aprobado cerca de 1,9 mil millones de bolívares -poco más de 2 millones de dólares al cambio oficial-.

En la asociación empresarial opinan que la cifra es “poco creíble” por dos razones: debido a la falta de transparencia, pues el dato no se ha transmitido de manera formal por los canales oficiales, y porque la mayoría de sus afiliados dicen no haber recibido los préstamos requeridos.

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Los terremotos del 24 de junio provocaron daños materiales que superan los 30 mil millones de dólares, según una agencia de Naciones Unidas. Crédito: NYT

En un balance que presentó el 11 de octubre, Rodríguez aseguró que ya habían entregado “2 mil 244 financiamientos por un monto aproximado equivalente a 19 millones de dólares que se han otorgado a emprendedores, comercios y operadores turísticos, entre otras actividades”. El gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, indicó que en estos momentos 64,5% de los comercios de la región están operativos.

Un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estima que los daños materiales provocados por los dos terremotos del 24 de junio superan los 37 mil millones de dólares.

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Necesidad

La encuesta realizada por la Cámara de Comercio de La Guaira halló que “86,1% de los comercios exige apoyo financiero y créditos blandos como prioridad absoluta para su recuperación”. Otro dato que permite dimensionar el impacto del cataclismo muestra que “más de la mitad de los negocios (51,9%) se encuentra en situación de cierre temporal, mientras que un 11,1% manifiesta no tener expectativas de reapertura”.

En cuanto a la situación financiera, “80,3% de las unidades evaluadas registra caídas drásticas de ingresos superiores al 50% o pérdidas totales”. Adicionalmente, “82,7% de los encuestados reporta pérdidas en sus mercancías, inventarios, maquinaria o equipos, alcanzando un 31% de pérdida total de activos”.

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El gobierno interino de Delcy Rodríguez no ha ofrecido una cifra actualizada sobre los muertos y desaparecidos por el doblete sísmico.

“El 56,1% de las empresas registra una pérdida total de sus ingresos, y un 24,2% sufre contracciones superiores al 50%”, al tiempo que “la mitad de las empresas prevé despidos o reducciones de personal a corto plazo (3 meses), sumado a un 35,5% que opera bajo alta incertidumbre sobre la retención de su nómina”, apuntan.

La exigencia de claridad sobre las cifras de los créditos al sector productivo se extiende al plan habitacional anunciado por la mandataria interina, del cual se desconocen los detalles. Tampoco hay una cifra actualizada de las víctimas fatales. La última fue difundida por el gobierno el 24 de agosto y ascendía a 6.509 fallecidos, mientras en La Guaira continúan hoy recuperando cuerpos debajo de los escombros.

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