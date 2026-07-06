Venezuela

Hernán Gil, el venezolano que estuvo ocho días bajo los escombros tras el terremoto: “Hablé con Dios y sé que fue un milagro”

El vigilante contó desde el hospital cómo resistió entre réplicas, oscuridad y poco aire hasta oír a quienes buscaban sobrevivientes, tres días después de los sismos que destruyeron el edificio donde trabajaba y mientras su familia esperaba una señal de vida

Guardar
Google icon
El relato de un venezolano que estuvo ocho días bajo los escombros: “Hablé con Dios y sé que fue un milagro”

Hernán Gil trabajaba en su turno como vigilante en el subsuelo de un edificio en Venezuela la tarde del 24 de junio cuando sintió el sacudón de la tierra.

El primer temblor fue corto, narró Gil en entrevista con AFP desde el cuarto de hospital en donde se recupera luego de ser rescatado de las entrañas de un edificio derruido, donde permaneció ocho días sepultado tras los dos terremotos que arrasaron el norte del país con más de 3.342 muertos.

PUBLICIDAD

“Ya el segundo fue fuertísimo”, agregó el hombre de 43 años que recuerda haberse quedado inmóvil dentro de su garita por los nervios.

Los equipos de rescate atienden a Hernán Gil Flores tras ser sacado de entre los escombros ocho días después de quedar atrapado por los dos terremotos que azotaron Catia La Mar, Venezuela, el jueves 2 de julio de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara)
Hernán Gil quedó sepultado ocho días tras los terremotos que arrasaron el norte de Venezuela y dejaron más de 3.342 muertos. (AP/Fernando Vergara)

Escuchó a un vecino decir desde el estacionamiento que era un terremoto y en seguida “todo colapsó”. Gil sintió cómo todo se desplomó. Las piedras le golpearon en la cabeza y el ojo.

PUBLICIDAD

“Quedé como inconsciente en el momento. Cuando desperté, todo estaba oscuro (...) De ahí pa’ allá todo era incertidumbre”, relató. No veía nada, ni escuchaba a nadie. Intentó llamar al vecino que había visto por última vez antes de que se lo tragara la tierra, “pero nada”.

El vigilante Hernán Gil contó que el segundo terremoto en Venezuela fue el más fuerte y provocó el colapso total del edificio. (REUTERS/ARCHIVO)
El vigilante Hernán Gil contó que el segundo terremoto en Venezuela fue el más fuerte y provocó el colapso total del edificio. (REUTERS/ARCHIVO)

“Y en ese momento me atacó mucho el desespero”, dijo el hombre que comenzó a gritar pidiendo auxilio, sin escuchar respuesta. En la oscuridad, parcialmente arrodillado, con poco aire y prácticamente inmóvil, sufrió una réplica tras otra. “Sentía que la pared me estaba completamente arrollando”.

“Recé mucho”

A pesar de lo vivido, Gil conversa con buen talante 72 horas después de ser liberado del agujero en el que estuvo enterrado bajo un edificio de ocho pisos que se desplomó. Sentado en una poltrona, vestido con ropa de hospital, con el brazo izquierdo inmovilizado en un cabestrillo, el vigilante del Sol Marina Garden subrayó que su fe lo sostuvo durante esas horas difíciles. Le trajo calma.

“Recé mucho. Clamé a Dios, y le dije Dios mío ‘¿por qué a mí? ¿por qué así? por favor permíteme por lo menos ver a mis hijos’”.

Una de las imagenes más impresinantes que circuló de Hernán Gil mientras estuvo atrapado bajo los escombros.

En su incómoda situación, Gil intentaba recostarse contra un lado y otro de su agujero, pero no conseguía dormir. Las piedras en las que cayó le lastimaban las piernas, sangraba por la nariz. Tenía el ojo derecho hinchado y enrojecido, aunque eso último él lo desconocía.

En esas solitarias horas pensó en su esposa Gusbimar González, quien desde afuera buscaba una señal de vida. También pensó en sus hijos y en su padre ya fallecido. “Se me dieron muchos recuerdos”, dijo.

Hernán Gil afirmó que la fe lo sostuvo mientras permanecía atrapado y que rezó para volver a ver a sus hijos. (REUTERS/ARCHIVO)
Hernán Gil afirmó que la fe lo sostuvo mientras permanecía atrapado y que rezó para volver a ver a sus hijos. (REUTERS/ARCHIVO)

Gil perdió la noción del tiempo, pero fue al tercer día que escuchó pasos “muy lejos”. Comenzó a gritar y a pedir auxilio, y finalmente escuchó una respuesta. Gil recuerda sonriendo que en ese instante pensó “Ay Dios mío aquí ya hay un paso. Aquí hay una esperanza de vida”. Ahí comenzó el dramático rescate que Gil vivió como “una lucha fuerte”.

“¡Volví a nacer!”

Mientras rescatistas de siete países luchaban para llegar hasta él, mantenerlo hidratado y en buen ánimo, Gil sentía que las paredes continuaban moviéndose, aprisionándolo cada vez más.

Pero cuando dos rescatistas de Chile y Estados Unidos finalmente lo alcanzaron después de más de tres días de complejas operaciones, Gil no consiguió alegrarse. “Lo más difícil fue salir”, recordó el hombre que tenía las piernas enredadas en una silla. Gil no duda que fue un milagro que le cambió la vida. “¡Volví a nacer!”, suspira. “Fue un milagro”.

Tras salir del hospital, Hernán Gil quiere reunirse con su familia, celebrar el cumpleaños de su hijo y no volver a trabajar en un sótano. (EFE/ARCHIVO)
Tras salir del hospital, Hernán Gil quiere reunirse con su familia, celebrar el cumpleaños de su hijo y no volver a trabajar en un sótano. (EFE/ARCHIVO)

Ya en el hospital, Gil conversó con sus hijos por videollamada y no ve la hora de volver a casa, aunque los médicos no le han dado una fecha de alta. Duerme, pero a veces los desesperantes momentos que vivió bajo tierra lo despiertan.

Acompañado día y noche por su esposa, el hombre no tiene muy claro que viene a continuación en esta nueva vida.

Por ahora lo único que sabe es que quiere celebrar el cumpleaños de su hijo el 15 de julio, tomar vacaciones pendientes en la playa, y que nunca volverá a trabajar en un sótano.

(AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaTerremotosRescateDerrumbeÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venezuela creó una unidad militar especial para atender emergencias por desastres naturales tras los terremotos

La nueva unidad llevará el nombre “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre” y estará bajo el mando del general de brigada Trino Alexander Pabón Castellanos

Venezuela creó una unidad militar especial para atender emergencias por desastres naturales tras los terremotos

Altos funcionarios de Estados Unidos llegaron a Venezuela para supervisar el despliegue de ayuda tras los terremotos

Lisa Kenna, secretaria ejecutiva del Departamento de Estado, y Caleb Orr, subsecretario de Asuntos Económicos, Energéticos y de Negocios, encabezaron la misión estadounidense y recorrieron las áreas más afectadas

Altos funcionarios de Estados Unidos llegaron a Venezuela para supervisar el despliegue de ayuda tras los terremotos

EEUU ratificó su respaldo a Venezuela por su Independencia y garantizó la asistencia ante la emergencia por los terremotos

El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que el gobierno estadounidense desplegó equipos de emergencia para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y apoyo logístico

EEUU ratificó su respaldo a Venezuela por su Independencia y garantizó la asistencia ante la emergencia por los terremotos

Crece el saldo de víctimas por los terremotos en Venezuela: el gobierno reportó 3.342 muertos

Las autoridades chavistas indicaron que el número de heridos asciende a más de 16.700

Crece el saldo de víctimas por los terremotos en Venezuela: el gobierno reportó 3.342 muertos

La familia Montaner impulsa una campaña de asistencia humanitaria a Venezuela a través de su fundación The House Project

La organización coordina donaciones, entrega de insumos y moviliza voluntarios para atender a los damnificados de los recientes terremotos en La Guaira y otras zonas afectadas del país

La familia Montaner impulsa una campaña de asistencia humanitaria a Venezuela a través de su fundación The House Project
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo hoy: Luis de la Fuente confía en Pedro Porro y repite alineación y Roberto Martínez sienta a Leao

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo hoy: Luis de la Fuente confía en Pedro Porro y repite alineación y Roberto Martínez sienta a Leao

Últimos días para ver en HBO Max la película que recaudó más de 350 millones y revivió una saga mítica que parecía condenada: “Un regreso a los grandes éxitos”

Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Maradona cuando cumplió 60 años

Diogo Jota, el “jugador número 27” de Portugal en este Mundial 2026: “Queremos ganar por él”

Incendios en España, en directo | El incendio en Sentmenat (Barcelona) tuvo su origen en una excavadora que se incendió en el campo por causas todavía desconocidas

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Niña de 11 años da a luz investigan presunto abuso sexual y padre exige justicia

Honduras: Niña de 11 años da a luz investigan presunto abuso sexual y padre exige justicia

Guatemala prevé invertir $1.3 millones para bloquear la señal de telefonía e Internet en las cárceles

El botín del robo de casi 30 piezas del museo Lalique supera los USD 5 millones

“Nueve personas han sido rescatadas con vida en Venezuela”: director de bomberos informa sobre el despliegue salvadoreño.

Las mejores fotos del mundial de Cabo Verde, la selección que se ganó el respeto del mundo entero

ENTRETENIMIENTO

Pamela Anderson celebró el matrimonio de su hijo Dylan Jagger Lee con un emotivo mensaje en redes sociales

Pamela Anderson celebró el matrimonio de su hijo Dylan Jagger Lee con un emotivo mensaje en redes sociales

Lionel Richie volvió al escenario tras el episodio de mareos que interrumpió su gira

Mariska Hargitay y su esposo recrearon una propuesta de matrimonio en su última noche en Broadway

Así lució el ramo de novia de Taylor Swift en su boda con Travis Kelce

Leonardo DiCaprio, Jay-Z y más famosos presenciaron la victoria de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026