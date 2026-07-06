Venezuela

Venezuela creó una unidad militar especial para atender emergencias por desastres naturales tras los terremotos

La nueva unidad llevará el nombre “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre” y estará bajo el mando del general de brigada Trino Alexander Pabón Castellanos

Guardar
Google icon
Venezuela creó una unidad militar especial para atender emergencias por desastres naturales tras los terremotos (REUTERS)
Venezuela creó una unidad militar especial para atender emergencias por desastres naturales tras los terremotos (REUTERS)

Venezuela anunció el domingo por la noche la creación de una unidad militar especial para responder a desastres naturales, una medida adoptada tras el doble terremoto que sacudió el país a finales de junio. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el nuevo cuerpo dependerá del Ministerio de Defensa y estará destinado a intervenir en emergencias de gran magnitud.

“He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza”, afirmó Rodríguez durante el acto por los 215 años de la independencia y la graduación de nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

PUBLICIDAD

La nueva unidad llevará el nombre “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre” y estará bajo el mando del general de brigada Trino Alexander Pabón Castellanos.

La mandataria también anunció que “en las próximas horas” el Gobierno condecorará a “todos los rescatistas venezolanos”, además de “todos los hombres y mujeres” del sistema de protección civil y de los voluntarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por las tareas realizadas durante la emergencia.

PUBLICIDAD

Rodríguez además defendió el desempeño de las fuerzas armadas. “Han querido atacar a nuestra fuerza armada denigrándola, atacándola. Nosotros la hemos visto allí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos... Ahí está nuestra fuerza armada y esa es la fuerza armada en la que yo creo que debemos cimentar sus bases profundas porque ahí está el espíritu de solidaridad”, expresó.

El anuncio se produjo mientras el balance oficial por el doble terremoto del 24 de junio ascendió a 3.342 muertos y más de 16.700 heridos. Miles de personas permanecen desaparecidas tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron La Guaira, al norte de Caracas.

Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (REUTERS/Pablo Sanhueza)
Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En la zona afectada continúan las tareas de remoción de escombros y recuperación de cuerpos. La mayoría de los equipos internacionales de rescate concluyó sus operaciones y solo permanecen unos 25 de los 77 contingentes que llegaron desde 31 países, según informó Sebastián Mocarquer, integrante del equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

“A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos”, explicó Mocarquer a EFE.

La coordinación de las operaciones quedó a cargo de Protección Civil Venezuela, después de que la ONU transfirió el mando el viernes. Las labores se concentran en la recuperación de cadáveres y la asistencia a los damnificados.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que aumentó el desplazamiento interno desde La Guaira hacia estados menos afectados.

“Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados”, señaló Veronique Durroux, portavoz de OCHA para Latinoamérica y el Caribe, en declaraciones a EFE. Según precisó, Táchira, Zulia y Delta Amacuro reciben parte de la población desplazada.

Durroux también indicó que la prioridad de la respuesta humanitaria pasó de la búsqueda de sobrevivientes a la atención de los damnificados. “Hay muchas necesidades, estamos hablando de un desastre de gran escala. Conforme van disminuyendo el número de los equipos de búsqueda y rescate, vemos que la atención se tiene que poner en todo lo que es la asistencia de las personas, que son miles y miles”, sostuvo.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que aumentó el desplazamiento interno desde La Guaira hacia estados menos afectados (REUTERS)
La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que aumentó el desplazamiento interno desde La Guaira hacia estados menos afectados (REUTERS)

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que 10.702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos temporales. Según OCHA, estos centros funcionarán durante aproximadamente un mes antes de evaluar nuevas alternativas para la población afectada.

(Con información de EP y EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaCaracasTerremotosTerremotos en VenezuelaSismosÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Altos funcionarios de Estados Unidos llegaron a Venezuela para supervisar el despliegue de ayuda tras los terremotos

Lisa Kenna, secretaria ejecutiva del Departamento de Estado, y Caleb Orr, subsecretario de Asuntos Económicos, Energéticos y de Negocios, encabezaron la misión estadounidense y recorrieron las áreas más afectadas

Altos funcionarios de Estados Unidos llegaron a Venezuela para supervisar el despliegue de ayuda tras los terremotos

EEUU ratificó su respaldo a Venezuela por su Independencia y garantizó la asistencia ante la emergencia por los terremotos

El secretario de Estado, Marco Rubio, detalló que el gobierno estadounidense desplegó equipos de emergencia para colaborar en las tareas de búsqueda, rescate y apoyo logístico

EEUU ratificó su respaldo a Venezuela por su Independencia y garantizó la asistencia ante la emergencia por los terremotos

Crece el saldo de víctimas por los terremotos en Venezuela: el gobierno reportó 3.342 muertos

Las autoridades chavistas indicaron que el número de heridos asciende a más de 16.700

Crece el saldo de víctimas por los terremotos en Venezuela: el gobierno reportó 3.342 muertos

La familia Montaner impulsa una campaña de asistencia humanitaria a Venezuela a través de su fundación The House Project

La organización coordina donaciones, entrega de insumos y moviliza voluntarios para atender a los damnificados de los recientes terremotos en La Guaira y otras zonas afectadas del país

La familia Montaner impulsa una campaña de asistencia humanitaria a Venezuela a través de su fundación The House Project

Crisis de desplazados tras los terremotos en Venezuela: más de 10.000 refugiados y éxodo masivo de La Guaira

Once días después de la catástrofe que dejó casi 3.000 muertos, la población afectada satura los albergues en la zona central mientras la ONU reporta un creciente desplazamiento interno hacia estados fronterizos y no dañados

Crisis de desplazados tras los terremotos en Venezuela: más de 10.000 refugiados y éxodo masivo de La Guaira
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Gobierno avanza con cambios en inocencia fiscal: la estrategia parlamentaria y el factor Adorni que sigue complicando

El Gobierno avanza con cambios en inocencia fiscal: la estrategia parlamentaria y el factor Adorni que sigue complicando

Las directoras de ‘Chavalas’ vuelven al barrio con ‘Hermanos’, un retrato de la nueva periferia: “Hay que superar la idea de que un chico con padres marroquíes protagonice una historia de migración”

Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: guía de los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

Los socorristas de Málaga denuncian precariedad, falta de medios y despidos en una huelga que suma 11 semanas: “Es penoso estar así”

Los jóvenes que estudian y trabajan tienen más fácil encontrar empleo: “Desarrollan competencias muy valoradas por las empresas”

INFOBAE AMÉRICA

Regresó la brigada de Costa Rica tras completar 21 misiones de rescate en Venezuela

Regresó la brigada de Costa Rica tras completar 21 misiones de rescate en Venezuela

El Salvador: cómo los adultos mayores pueden pedir cuota alimenticia a hijos y nietos

Más de 24 mil personas afectadas por el desplazamiento forzado en Honduras y ACNUR advierte que la cifra podría ser mayor

“Hasta las paredes oyen” en Nicaragua: vigilancia a sacerdotes, homilías bajo sospecha y el riesgo de cárcel o destierro

El Salvador oficializó prórroga hasta 2031 del Ficafé para frenar embargos a cafetaleros en El Salvador

ENTRETENIMIENTO

‘Supergirl’ debuta con cifras por debajo de lo esperado en taquilla global tras una inversión de 170 millones de dólares

‘Supergirl’ debuta con cifras por debajo de lo esperado en taquilla global tras una inversión de 170 millones de dólares

Tom Holland explicó un malentendido con Christopher Nolan durante el rodaje de ‘La Odisea’

El elenco de ‘La Odisea’ recibió camisetas de la selección inglesa con los nombres de sus personajes rumbo al partido México vs Inglaterra

El supuesto incidente en el Madison Square Garden que rodeó la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks vivieron la “noche de sus vidas” en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce