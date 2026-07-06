Venezuela creó una unidad militar especial para atender emergencias por desastres naturales tras los terremotos (REUTERS)

Venezuela anunció el domingo por la noche la creación de una unidad militar especial para responder a desastres naturales, una medida adoptada tras el doble terremoto que sacudió el país a finales de junio. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el nuevo cuerpo dependerá del Ministerio de Defensa y estará destinado a intervenir en emergencias de gran magnitud.

“He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza”, afirmó Rodríguez durante el acto por los 215 años de la independencia y la graduación de nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

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La nueva unidad llevará el nombre “Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre” y estará bajo el mando del general de brigada Trino Alexander Pabón Castellanos.

La mandataria también anunció que “en las próximas horas” el Gobierno condecorará a “todos los rescatistas venezolanos”, además de “todos los hombres y mujeres” del sistema de protección civil y de los voluntarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por las tareas realizadas durante la emergencia.

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Rodríguez además defendió el desempeño de las fuerzas armadas. “Han querido atacar a nuestra fuerza armada denigrándola, atacándola. Nosotros la hemos visto allí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos... Ahí está nuestra fuerza armada y esa es la fuerza armada en la que yo creo que debemos cimentar sus bases profundas porque ahí está el espíritu de solidaridad”, expresó.

El anuncio se produjo mientras el balance oficial por el doble terremoto del 24 de junio ascendió a 3.342 muertos y más de 16.700 heridos. Miles de personas permanecen desaparecidas tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron La Guaira, al norte de Caracas.

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Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En la zona afectada continúan las tareas de remoción de escombros y recuperación de cuerpos. La mayoría de los equipos internacionales de rescate concluyó sus operaciones y solo permanecen unos 25 de los 77 contingentes que llegaron desde 31 países, según informó Sebastián Mocarquer, integrante del equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres (Undac).

“A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos”, explicó Mocarquer a EFE.

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La coordinación de las operaciones quedó a cargo de Protección Civil Venezuela, después de que la ONU transfirió el mando el viernes. Las labores se concentran en la recuperación de cadáveres y la asistencia a los damnificados.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que aumentó el desplazamiento interno desde La Guaira hacia estados menos afectados.

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“Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados”, señaló Veronique Durroux, portavoz de OCHA para Latinoamérica y el Caribe, en declaraciones a EFE. Según precisó, Táchira, Zulia y Delta Amacuro reciben parte de la población desplazada.

Durroux también indicó que la prioridad de la respuesta humanitaria pasó de la búsqueda de sobrevivientes a la atención de los damnificados. “Hay muchas necesidades, estamos hablando de un desastre de gran escala. Conforme van disminuyendo el número de los equipos de búsqueda y rescate, vemos que la atención se tiene que poner en todo lo que es la asistencia de las personas, que son miles y miles”, sostuvo.

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La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que aumentó el desplazamiento interno desde La Guaira hacia estados menos afectados (REUTERS)

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que 10.702 personas permanecen alojadas en 79 campamentos temporales. Según OCHA, estos centros funcionarán durante aproximadamente un mes antes de evaluar nuevas alternativas para la población afectada.

(Con información de EP y EFE)