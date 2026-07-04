Venezuela

Un colegio en Caracas colapsó parcialmente a nueve días de los potentes terremotos en Venezuela: al menos un herido

“Cedió la mitad de la escuela y todo el mundo corrió”, relató un testigo residente en la zona de La Pastora de la capital venezolana. Según cifras oficiales, hay 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados

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“Cedió la mitad de la escuela y todo el mundo corrió”, relató un testigo residente en la zona de La Pastora de la capital venezolana. Según cifras oficiales, hay 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados

Un área de salones del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, ubicado en el sector La Pastora en Caracas, colapsó el viernes sin dejar víctimas fatales. El incidente ocurrió nueve días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que provocaron al menos 2.645 muertes, numerosos derrumbes y daños estructurales en cientos de edificaciones.

El colegio, que se encuentra en el borde de un barranco, dejó caer escombros sobre pequeñas viviendas situadas en la parte baja, lo que provocó al menos un herido que fue trasladado a un hospital, según relataron residentes de la comunidad. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decidió suspender las clases en todo el país durante la semana, como medida preventiva tras los sismos que dejaron 12.666 personas heridas.

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Según un comunicado del Ministerio de Educación, las actividades escolares se reanudarán el lunes en “aquellos estados no afectados cuya infraestructura no tenga daños visibles”, con el fin de “garantizar el derecho a la educación sin comprometer la seguridad de los estudiantes y equipos docentes”

El vecino José Luis Bencomo, de 67 años, relató a la agencia EFE: “Cedió la mitad del colegio y todo el mundo corrió”, y advirtió que el muro de contención del establecimiento resultó afectado. “Cuando cayeron los sedimentos, todo el mundo corrió, los niños, parece que hubiese temblado”, agregó.

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El Colegio Agustiniano San Judas Tadeo que colapsó sin dejar fallecidos el viernes en Caracas (Venezuela) (EFE/ Rayner Peña)
El Colegio Agustiniano San Judas Tadeo que colapsó sin dejar fallecidos el viernes en Caracas (Venezuela) (EFE/ Rayner Peña)

La suegra del herido, Lenys Niño, de 48 años, confirmó que el hombre se encuentra estable. La mujer, visiblemente afectada, comentó que varios allegados “perdieron a muchas familias” como consecuencia de los terremotos.

Residentes del sector manifestaron su inquietud sobre otros edificios que podrían estar en la misma condición de colapso que el colegio y afirmaron que permanecen en alerta constante. A su vez, mencionaron que se sobresaltan ante cualquier ruido y expectantes a la espera de asistencia por parte de las autoridades.

Bomberos de Caracas informaron que un hombre “sufrió un evento convulsivo” debido al impacto emocional del colapso y que recibió atención prehospitalaria en el lugar. El cuerpo de bomberos explicó en sus redes sociales que colapsó una pared perimetral del colegio y que se realizó un acordonamiento preventivo para reducir riesgos en la zona.

El edificio del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo que colapsó sin dejar ningún fallecido, nueve días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han causado al menos 2.645 muertes, este viernes en Caracas (Venezuela) (EFE/ Rayner Peña)
El edificio del Colegio Agustiniano San Judas Tadeo que colapsó sin dejar ningún fallecido, nueve días después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han causado al menos 2.645 muertes, este viernes en Caracas (Venezuela) (EFE/ Rayner Peña)

Las cifras oficiales detallan que 885 edificios presentan daños y 189 de ellos están totalmente colapsados. Una evaluación experimental inicial de la agencia espacial estadounidense NASA, basada en imágenes satelitales, estima que los dos terremotos pudieron haber causado daños o destrucción en unos 58.870 edificios en toda la región afectada.

En paralelo, imágenes captadas con drones sobre La Guaira evidencian vastas áreas cubiertas de escombros, donde antes se alzaban edificios, y muestran a decenas de personas recorriendo los restos en busca de supervivientes y pertenencias. Las tomas aéreas registradas por Reuters retratan también a civiles que extraen electrodomésticos de inmuebles dañados, en medio de una catástrofe que suma al menos 2.595 muertos y más de 12.400 heridos.

Las imágenes desde el aire permiten apreciar la magnitud de la destrucción: bloques residenciales convertidos en montículos de concreto y acero, con el mar Caribe de fondo. Entre los restos, equipos de rescate internacionales trabajan junto a civiles, supervivientes y familiares que han llegado a las zonas afectadas.

Imágenes grabadas con drones muestran edificios de La Guaira

Desde el inicio de las operaciones 13 personas han sido rescatadas con vida. Entre los casos recientes, destaca el de un vigilante de 43 años hallado bajo los escombros de un edificio en Playa Grande, tras permanecer ocho días atrapado. El rescate se concretó luego de más de 72 horas de trabajo ininterrumpido realizado por un centenar de rescatistas internacionales. Las labores continúan en otras estructuras donde aún hay expectativas de hallar más sobrevivientes.

(Con información de EFE)

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