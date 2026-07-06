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Batalla campal se desata en municipio de Ahome, Sinaloa: jinetes se enfrentan con machetes y riatas

Una celebración tradicional en el ejido El Refugio terminó en una violenta riña; luego de que videos se viralizaran en redes, las autoridades aseguraron que reforzarán la seguridad para estos eventos

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El video registra una congregación nocturna en un espacio abierto, posiblemente una arena. Se observan varias personas, algunas montando caballos, en medio de polvo o humo. La secuencia muestra una situación de agitación y desorden. El evento, identificado como una celebración tradicional en el ejido El Refugio, culminó en una riña violenta. Las autoridades locales han anunciado un refuerzo de seguridad para futuros eventos similares.

Una tradicional cabalgata en el municipio de Ahome, Sinaloa, terminó en escenas de violencia luego de que un grupo de jinetes protagonizara una batalla campal utilizando machetes, riatas y otros objetos, en un enfrentamiento ocurrido durante los festejos del ejido El Refugio, perteneciente a la sindicatura de Higuera de Zaragoza.

Los hechos quedaron registrados en varios videos difundidos en redes sociales, donde se observa a decenas de personas corriendo mientras algunos participantes intercambian golpes y machetazos. En las imágenes también aparecen caballos descontrolados en medio del caos, lo que incrementó el riesgo para asistentes y familias que presenciaban la celebración.

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Aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas fallecidas, la violencia generó preocupación entre habitantes de la zona y reavivó el debate sobre la seguridad en las fiestas tradicionales del norte de Sinaloa.

¿Qué ocurrió durante la pelea en El Refugio, Ahome?

De acuerdo con reportes de medios locales, el enfrentamiento ocurrió durante los festejos del ejido El Refugio, cuando un grupo de jinetes comenzó una riña que rápidamente escaló.

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Los videos muestran a varios participantes desenfundando machetes, mientras otros utilizan riatas para agredirse. Algunos asistentes intentan alejarse para evitar resultar lesionados, mientras los caballos permanecen en medio del enfrentamiento.

Las grabaciones se difundieron ampliamente en redes sociales debido a la intensidad de la pelea y a la cantidad de personas involucradas.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado el número de lesionados ni han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Autoridades buscarán reforzar la seguridad en eventos masivos

Tras la difusión de los videos, autoridades de seguridad anunciaron que solicitarán una mayor presencia policial durante las festividades que se realizan en comunidades rurales del municipio de Ahome.

El objetivo es prevenir nuevos enfrentamientos y brindar mayor protección tanto a los participantes como a las familias que acuden a este tipo de celebraciones, especialmente aquellas donde participan cabalgatas o concentraciones numerosas de personas.

La violencia registrada también volvió a poner atención sobre la presencia de grupos conocidos popularmente como “macheteros”, quienes han estado relacionados con riñas similares ocurridas en distintas comunidades del norte de Sinaloa durante años recientes.

Videos de la pelea se viralizan en redes sociales

Las imágenes compartidas por asistentes muestran momentos de gran tensión, con personas intentando escapar mientras varios jinetes continúan intercambiando golpes con armas blancas.

La difusión de los videos provocó numerosas reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron las medidas de seguridad implementadas durante los festejos y pidieron mayor vigilancia para evitar que este tipo de incidentes vuelva a repetirse.

Por el momento, las autoridades continúan recabando información sobre lo ocurrido y no han emitido un reporte oficial con el saldo definitivo de personas lesionadas o posibles responsabilidades derivadas del enfrentamiento.

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