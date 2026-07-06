México

Sheinbaum pidió transparentar la detención del “Mayo” Zambada: “Es importante que esto se abra, se discuta”

La mandataria adelantó que la Fiscalía General de la República expondrá lo que conoció el gobierno mexicano sobre el operativo y cuestionó las contradicciones en la actuación de Estados Unidos frente al crimen organizado

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Gobierno de México)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este lunes. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a autoridades de Estados Unidos de brindar protección a un grupo del crimen organizado y anunció que en la conferencia matutina del martes se presentará información sobre la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, así como la versión oficial que recibió el gobierno mexicano sobre ese operativo.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria sostuvo que, aunque Estados Unidos clasificó a distintos grupos criminales como organizaciones terroristas, existe una contradicción en la forma en que ha actuado con uno de ellos.

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“Ellos los nombraron organizaciones terroristas, pero al mismo tiempo les están dando protección. Es importante que esto se abra, se discuta”, afirmó.

Sheinbaum señaló que es necesario abrir el debate sobre ese episodio y conocer con precisión qué ocurrió durante la captura de Zambada, al considerar que existen elementos que se deben esclarecer tanto por parte de las autoridades estadounidenses como de las mexicanas.

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Se presentará cronología del caso

La presidenta adelantó que su administración expondrá una línea de tiempo sobre los acontecimientos relacionados con la detención de “El Mayo”, desde los contactos entre autoridades de ambos países hasta las consecuencias que tuvo ese operativo.

Indicó que el objetivo es contrastar la información que Estados Unidos comunicó oficialmente al gobierno mexicano con lo que posteriormente se ha difundido en reportajes periodísticos.

Sheinbaum aseguró que el combate al crimen organizado debe realizarse dentro del marco legal, pero sostuvo que ello no excluye exigir explicaciones cuando existen dudas sobre la actuación de autoridades extranjeras.

“La soberanía siempre debe defenderse”, expresó.

FGR informará sobre la investigación

La mandataria informó que solicitó a la Fiscalía General de la República participar en una próxima conferencia para explicar qué información recibió entonces el fiscal Alejandro Gertz Manero sobre la captura del líder del Cártel de Sinaloa.

Precisó que la Fiscalía podrá detallar el contenido de las carpetas de investigación relacionadas con ese momento, así como los intercambios que existieron con representantes del gobierno estadounidense.

UIF presentará avances sobre García Luna

Sheinbaum también anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera acudirá a la conferencia matutina para informar sobre la recuperación de bienes en Estados Unidos relacionados con el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

La presidenta volvió a cuestionar el papel que desempeñó García Luna durante los gobiernos de Felipe Calderón y Vicente Fox, y sostuvo que su caso refleja el modelo de seguridad implementado en esos sexenios.

Según afirmó, García Luna encabezó la estrategia federal contra el narcotráfico mientras, dijo, brindó apoyo a una organización criminal. También lo acusó de haber realizado negocios con recursos públicos durante y después de su paso por el gobierno federal.

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